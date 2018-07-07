Vodafone KaraKartallılar Beşiktaş'ı Slovakya kampında ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Vodafone’un Beşiktaşlı aboneleri için geliştirdiği Vodafone KaraKartal Hareketi, üyelerine sunduğu ayrıcalıklara bir yenisini daha ekleyerek, en yaratıcı pankart önerisi sunan 3 talihlinin, Beşiktaş’ı Slovakya’daki yaz kampında ziyaret etmesine fırsat sundu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş JK ile Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmalarından birine imza atan Vodafone, alanında bir ilk olan Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaşlı abonelerine kazandırmaya devam ediyor.

Vodafone KaraKartal Hareketi’nin ayrıcalıklarından “Kamp Ziyareti” faydası kapsamında SMS üzerinden en yaratıcı pankart önerisi sunan 3 talihli, Beşiktaş’ı Slovakya’daki yaz kampında ziyaret etme şansı yakaladı.

Vodafone KaraKartal Hareketi üyesi Muhammed Uçak “Gönlüme kamp kurdun Beşiktaş”, Atilla Baysar “Slovakya bak üstünde kartal uçuyor” ve Sinan Palabıyık “Neyleyim Portekiz’in Ronaldo’sunu Arjantin’in Messi’sini, Beşiktaş’ım şampiyon olsun boşverdim gerisini” şeklindeki pankart önerileriyle jüriden tam not aldı.

Beşiktaş’ın Slovakya kampının 6’ncı gününde yaptığı antrenmanı da takip eden Vodafone KaraKartallılar, Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcularla bolca hatıra fotoğrafı çektirirken, formalarını da yıldız oyunculara imzalattı.





- Hem takım hem taraftar kazanıyor





Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında Vodafone’un zengin tarife dünyasından kendilerine en uygun tarifeyi seçebilen Beşiktaş JK taraftarları, aylık tarife ücretlerine ek 5 ve 9 TL’lik destek paketleri ile takımlarına destek olabiliyor.

Bu paketler sayesinde aylık 1 ve 2 GB’lık sosyal medya internet paketlerine sahip olan taraftarlar ayrıca, Beşiktaş JK’nın kazandığı her maç için sosyal medyada geçerli Galibiyet Primi, takımla birlikte deplasmana seyahat, hediye VIP ve normal biletler, antrenman ve kamp ziyareti, indirimli müze turu, imzalı forma, Kartal Yuvası indirimi, çocuğunu seremoniye çıkarma hakkı, Ayın Sürprizi gibi özel fırsatlardan yararlanma şansına da sahip oluyor.

Halihazırda Vodafone abonesi olanlar, Vodafone KaraKartal Hareketi’ne katılmak için “BJK5” ve “BJK9” yazarak 1903’e SMS gönderebiliyor ya da “Vodafone Yanımda” uygulamasından başvurabiliyor. Vodafone abonesi olmayanların ise en yakın Vodafone Cep Merkezi’ne başvurması gerekiyor.

Vodafone KaraKartal Hareketi hakkında ayrıntılı bilgi almak için "www.seninicinbesiktas.com" sitesi ziyaret edilebiliyor.