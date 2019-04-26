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"Vodafone Karakartallılar" Beşiktaş'ın antrenmanını izledi

- Vodafone Karakartallılar, Beşiktaş JK'nın Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanını izledi

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İSTANBUL (AA) - Vodafone'un Beşiktaşlı aboneleri için geliştirdiği Vodafone KaraKartal Hareketi'nin nisan çekilişini kazanan 5 talihli, Beşiktaş JK'nin Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanını izledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaşlı aboneler kazanmaya devam ediyor.

Vodafone KaraKartal Hareketi'nin ayrıcalıklarından "Antrenman Ziyareti" faydası kapsamında nisan çekilişini kazanan Çetin Yılmaz, Nurettin Gülümser, Aziz Özkan, Murat Şahin ve Murat Yılmaz, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanı izleyerek keyifli bir gün yaşadı.


- Beşiktaş JK'ya 11 milyon TL'yi aşkın ek katkı


Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında Vodafone'un zengin tarife dünyasından kendilerine en uygun tarifeyi seçebilen Beşiktaş JK taraftarları, aylık tarife ücretlerine ek 5 ve 9 TL'lik destek paketleri ile takımlarına destek olabiliyor.

Bu paketler sayesinde aylık 1 ve 2 GB'lık sosyal medya internet paketlerine sahip olan taraftarlar ayrıca, Beşiktaş JK'nın kazandığı her maç için sosyal medyada geçerli olmak üzere 5 TL'lik destek paketinde 250 MB ve 9 TL'lik destek paketinde 500 MB oranında Galibiyet Primi, takımla birlikte deplasmana seyahat, hediye VIP ve normal biletler, antrenman ve kamp ziyareti, indirimli müze turu, imzalı forma, Kartal Yuvası indirimi, çocuğunu seremoniye çıkarma hakkı, Ayın Sürprizi gibi özel fırsatlardan yararlanma şansına da sahip oluyor.

Açıklamada, Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş JK'ya bugüne kadar 11 milyon TL'yi aşkın ek katkı sağlandığı kaydedildi.

Halihazırda Vodafone abonesi olanlar, Vodafone KaraKartal Hareketi'ne katılmak için "BJK5" ve "BJK9" yazarak 1903'e SMS gönderebiliyor ya da "Vodafone Yanımda" uygulamasından başvurabiliyor. Vodafone abonesi olmayanların ise en yakın Vodafone Cep Merkezi’ne başvurması gerekiyor.


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Anahtar Kelimeler:
KaraKartal HareketiVodafone
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