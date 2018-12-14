Vodafone Karakartallılar Süreyya Soner ile belgesel izleyecek

İSTANBUL (AA) - Vodafone, sosyal medyada başlatılan yarışma kapsamında, siyah-beyazlı ekibin emektar malzemecisi Süreyya Soner’in Beşiktaş JK ile kaç maça çıktığının sorulduğu soruya en yakın cevabı veren 10 Vodafone KaraKartallı, “Güzel Adam Süreyya” belgeselini Vodafone Park Red Lounge’da Süreyya Soner ile birlikte izleyecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaşlı aboneler kazanmaya devam ediyor. Vodafone KaraKartal Hareketi’nin ayrıcalıklarından "Ayın Sürprizi" faydası kapsamında sosyal medya üzerinden yeni bir yarışma başlatıldı.

Yarışmada siyah-beyazlı ekibin emektar malzemecisi Süreyya Soner’in Beşiktaş JK ile kaç maça çıktığı sorusuna en yakın cevabı veren 10 Vodafone KaraKartallı, "Güzel Adam Süreyya" belgeselini Vodafone Park Red Lounge’da Süreyya Soner ile birlikte izlemeye hak kazanacak.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında Vodafone’un zengin tarife dünyasından kendilerine en uygun tarifeyi seçebilen Beşiktaş JK taraftarları, aylık tarife ücretlerine ek 5 ve 9 TL’lik destek paketleri ile takımlarına destek olabiliyor.

Bu paketler sayesinde aylık 1 ve 2 GB’lık sosyal medya internet paketlerine sahip olan taraftarlar ayrıca, Beşiktaş JK’nın kazandığı her maç için sosyal medyada geçerli olmak üzere 5 TL’lik destek paketinde 250MB ve 9 TL’lik destek paketinde 500 MB oranında Galibiyet Primi, takımla birlikte deplasmana seyahat, hediye VIP ve normal biletler, antrenman ve kamp ziyareti, indirimli müze turu, imzalı forma, Kartal Yuvası indirimi, çocuğunu seremoniye çıkarma hakkı, Ayın Sürprizi gibi özel fırsatlardan yararlanma şansına da sahip oluyor.

Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş JK’ya bugüne kadar 10 milyon TL’yi aşkın ek katkı sağlandı.