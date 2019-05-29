Vodafone Karakartallılar Vodafone Park'ta sahaya çıktı

İSTANBUL (AA) - Vodafone KaraKartal Hareketi’nin mevcut ve eski üyelerinden oluşan 36 kişilik bir grup, Vodafone Park'ta sahaya çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş JK ile Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, alanında bir ilk olan Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaşlı abonelerine kazandırmaya devam ediyor. Vodafone KaraKartal Hareketi’nin mevcut ve eski üyelerinden oluşan 36 kişilik bir grup, Vodafone Park’ta top koşturarak unutulmaz bir maç deneyimi yaşadı.

Vodafone KaraKartallılar, maç öncesinde Beşiktaş’ın teknik kadrosundan taktik aldıktan sonra sahaya çıktı. Eski Vodafone KaraKartallıların "siyah", yenilerin ise "beyaz" takımı oluşturduğu maç 60 dakika sürdü.

Kadın ve erkek Vodafone KaraKartallıların beraber top koşturduğu maçı, aileler de Batı VIP tribününden izledi. 5-3’lük skorla maçın galibi olan beyaz takıma kupasını Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Esra Süzme ve Beşiktaş Kartal Yuvası Genel Müdürü Serdıl Gözelekli verdi. Etkinlikte ayrıca, tüm katılımcılara madalya takdim edildi.





- Beşiktaş JK’ya 11 milyon TL’yi aşkın ek katkı





Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında Vodafone’un zengin tarife dünyasından kendilerine en uygun tarifeyi seçebilen Beşiktaş JK taraftarları, aylık tarife ücretlerine ek 5 ve 9 TL’lik destek paketleri ile takımlarına destek olabiliyor.

Bu paketler sayesinde aylık 1 ve 2 GB’lık sosyal medya internet paketlerine sahip olan taraftarlar ayrıca, Beşiktaş JK’nın kazandığı her maç için sosyal medyada geçerli olmak üzere 5 TL’lik destek paketinde 250 MB ve 9 TL’lik destek paketinde 500 MB oranında Galibiyet Primi, takımla birlikte deplasmana seyahat, hediye VIP ve normal biletler, antrenman ve kamp ziyareti, indirimli müze turu, imzalı forma, Kartal Yuvası indirimi, çocuğunu seremoniye çıkarma hakkı, Ayın Sürprizi gibi özel fırsatlardan yararlanma şansına da sahip oluyor. Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş JK’ya bugüne kadar 11 milyon TL’yi aşkın ek katkı sağlandı.

Halihazırda Vodafone abonesi olanlar, Vodafone KaraKartal Hareketi’ne katılmak için "BJK5" ve "BJK9" yazarak 1903’e SMS gönderebiliyor ya da "Vodafone Yanımda" uygulamasından başvurabiliyor. Vodafone abonesi olmayanların ise en yakın Vodafone Cep Merkezi’ne başvurması gerekiyor.

Vodafone KaraKartal Hareketi hakkında ayrıntılı bilgi almak için "www.seninicinbesiktas.com" sitesi ziyaret edilebiliyor.