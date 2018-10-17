Vodafone Red'den

İSTANBUL (AA) - Vodafone Red, kullanıcılarına yönelik geliştirdiği "Benim Pass'im" kampanyası kapsamında Vodafone Pass paketinde bulunan 3 uygulamayı internetini harcamadan kullanma fırsatı sunuyor.

Vodafone tarafından yapılan açıklamaya göre, Red kullanıcıları, yeni Benim Pass'im kampanyası ile mevcut Vodafone Pass paketlerinde sunulan YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Spotify, Karnaval, İzlesene, Facebook Messenger ve Call+ uygulamalarından istedikleri 3'ünü internetini harcamadan kullanabilecek.

İnternet paketinden düşmeyen 3 uygulamaya ek her yöne 10 gigabayt mobil internet, 2 bin dakika konuşma, Vodafone kullanıcıları ve sabit hatlarla sınırsız konuşma ve 250 mesaj içeren "Benim Pass'im" tarifesi ayda 89 liradan sunulacak. "Benim Pass'im" tarifesinden yararlanmak isteyen Red kullanıcıları, tarife geçişi tanımlandıktan sonra "Vodafone Yanımda" uygulaması, Vodafone mağazaları ya da müşteri hizmetleri aracılığıyla istedikleri 3 uygulamayı seçip kullanabilecek ve istediği zaman uygulamaları değiştirebilecek.





- "Red kullanıcılarına bol internetli tarifeler sunmaya devam ediyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Red'in ayrıcalıklarla dolu dünyasının her geçen gün genişlediğine dikkati çekti. Gerek Vodafone abone bazında gerekse Türkiye genelinde dijitalleşmenin öncüleri haline gelen Red kullanıcılarına bol internetli tarifeler sunmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni ürünümüz Benim Pass ile Red kullanıcıları, mevcut Vodafone Pass ile sunduğumuz uygulamalardan istedikleri 3'ünü seçerek kendi Pass'ini oluşturabilecek. Böylece, kullanmadıkları uygulamalar için ücret ödemedikleri gibi, en sık kullandıkları 3 uygulamayı da tek pakette bir araya getirerek internet paketlerinden yemeden kullanabilecek. 'Ünlü değil Red'li' konseptimiz kapsamında sunduğumuz bu tarifeyle daha fazla sayıda Red müşterimize Vodafone Pass ayrıcalığını yaşatmayı hedefliyoruz. Yenilikçi tarifelerimizle Vodafone Red müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."





