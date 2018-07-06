Vodafone, Sinop'un köy ve kasabalarına kodlama götürdü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesillerin yetiştirilmesi hedefiyle, Habitat Derneği iş birliği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirdiği "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında Sinop’un köy ve kasabalarında kodlama eğitimi verdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi amacıyla Habitat Derneği iş birliği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Sinop’un köy ve kasabalarında kodlama eğitimleri düzenledi.

Sinop Belediyesi’nin yerel desteği ile Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nda düzenlenen eğitimlerle, yaşları 7 ila 14 arasında değişen yaklaşık 200 Sinoplu çocuğa teknolojinin dili kodlama öğretildi. Sinoplu çocuklar, programlama hakkında fikir sahibi olurken, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yaptı.





- "Amacımız, mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, tüketen değil, üreten bir nesil istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Yarını Kodlayanlar projemizle çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını hedefliyoruz. Projemizin ilk yıl sonuçlarına göre, çocuklarımızda önemli ve olumlu yönde değişimlerin olduğunu gözlemledik. ‘Scratch ile kendi oyunumu yapabiliyorum’ diyen çocuklarda yüzde 31’lik, ‘Bir yazılım problemini çözmek için daha zor ve uzun programlar yazabilirim’ diyenlerde ise yüzde 35’lik artış gördük. Aldığımız bu sonuçlarla, projemizi geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde, eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak amacıyla kodlama eğitimine ulaşmakta zorluk çeken, sosyoekonomik anlamda dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımıza bu fırsatı sunmak üzere Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı ile yola çıktık. Amacımız, mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak. Bunun için eğitim tırımızla köy köy, kasaba kasaba dolaşıyoruz.”

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise Habitat Derneği olarak, 20 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürüttüklerini aktararak, "Sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Yarını Kodlayanlar ile bilişim odaklı dönüşümümüzü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Kodlama bilmek artık okuma yazma bilmek kadar önemli. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyük engel, bunu verecek yetişmiş insan gücünün olmaması. Bunun için biz de projemiz kapsamında gençleri eğitiyoruz. Onlar da aldıkları eğitimi çocuklara ulaştırıyorlar. Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’mız ile birlikte ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde bu teknoloji eğitimlerine ulaşamayan çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.





- 20 bin çocuğa daha ulaşılacak





“Yarını Kodlayanlar” projesiyle Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7 ila 14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Projeyle, Ağustos 2016’dan bu yana 30 ilde 12 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Üçüncü yılına giren “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında 20 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilecek. Böylece, Nisan 2019 sonuna kadar tüm Türkiye’de toplam 60 ilde 30 binin üzerinde çocuk kodlama ile tanışmış olacak.

Türkiye Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği ortaklığında kodlama eğitimlerini ülkenin dört bucağına taşıma hedefiyle yola çıkardığı Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı, yaklaşık 7 ayda 6 bin kilometrenin üzerinde yol kat ederek 12 ilde 2 bin 500 çocuğa ulaşacak. Ziyaret ettiği illerde şehir merkezlerinin yanı sıra köy ve kasabalara da giden Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nda çocuklara bir hafta süreyle her gün 2 ayrı seansta 4’er saatlik Scratch eğitimleri veriliyor.





- MIT’nin programı kullanılıyor





“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında, çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Kodlama eğitimlerinde dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan MIT’nin (Massachusetts Institute of Technology) çocuklara yönelik geliştirdiği temel kodlama programı Scratch kullanılıyor.

Dijital dünyanın lisanı olarak kabul edilen kodlama, çocukların yaratıcılıklarını geliştiriyor ve onlara yenilikçi düşünmenin kapılarını açıyor. OECD’nin dijital ekonomi konulu son raporuna göre, 3 çocuktan 2’si bugün bilinmeyen mesleklere sahip olacak. Gelecekte robot veterinerliği, holoportasyon uzmanlığı, etik hacker’lık, duygu tasarımcılığı, bilgi madenciliği, yapay organ imalatçısı ve rüya gerçekleştiriciliği gibi meslekler ortaya çıkacak. Kulağa ütopik gelen bu meslekler 20 yıl içinde şirketlerdeki yerini alacak. Bu yeni mesleklerin temelinde ise kodlama olacak.