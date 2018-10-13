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Vodafone Türkiye, yaratıcılığa en çok cesaret veren reklamveren seçildi

- Vodafone Türkiye, reklam dünyasının en prestijli ödüllerinden Kristal Elma Festivali’nde “30 Yılın Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklamverenleri” arasında birinci sırada yer aldı

Vodafone Türkiye, yaratıcılığa en çok cesaret veren reklamveren seçildi
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İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, reklam dünyasının en prestijli ödüllerinden Kristal Elma Festivali’nde “30 Yılın Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklamverenleri” arasında birinci sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, başarılı reklam kampanyalarıyla ödül almaya devam ediyor. Vodafone Türkiye, Reklamcılar Derneği tarafından 30’uncusu düzenlenen, reklam dünyasının en prestijli ödüllerinden Kristal Elma Festivali’nde “30 Yılın Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklamverenleri” arasında birinci sırada yer aldı.

Kristal Elma’nın 30’uncu yılına özel olarak verilen ödül için yarışma tarihi boyunca ödül alan işler değerlendirilerek, reklamda yaratıcılığı en çok destekleyen kuruluşlar belirlendi. Vodafone Türkiye, son 12 yılda yaratıcılığın yeşermesine sağladığı katkıdan dolayı ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

“Vodafone Türkiye olarak, faaliyetlerimizin merkezine müşterilerimizi yerleştirerek müşteri odaklı büyümemizi sürdürüyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde en iyi deneyimi yaşatmak amacıyla teknolojik ve organizasyonel yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ürün ve servislerimiz konusunda müşterilerimizle açık ve şeffaf bir iletişim içinde olmaya özen gösteriyoruz. Her zaman en yeni iletişim mecralarını kullanarak müşterilerimize ulaşmayı ilke ediniyoruz. Benzersiz ve samimi olma hedefiyle gerçekleştirdiğimiz bu iletişim çalışmaları sonucu ‘30 Yılın Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklamverenleri’ arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Vodafone Türkiye olarak, önümüzdeki yıllarda da kreatif ajanslarımızla başarılı kampanyalara imza atmayı sürdüreceğiz.”


- 115 kategoride 126 Kristal Elma


Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması’nda 115 kategoride 126 Kristal Elma sahiplerini buldu. katılımcılar, bölge, tasarım, uygulamada mükemmellik, medya, açıkhava, radyo, basın, dijital, film-tv-sinema, online film, entegre kampanyalar kategorilerinin yanı sıra Büyük Ödüller ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü, Turkuvaz Dergi Özel Ödülü, Arvak Özel Ödülü, Prof. Dr. Nazan Erkmen İllüstrasyon Özel Ödülü için yarıştı.

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