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Vodafone Türkiye'de üst düzey atama

- Thibaud Rerolle, Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı'na getirildi

Vodafone Türkiye'de üst düzey atama
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İSTANBUL (AA) - Telekomünikasyon sektöründe 25 yıllık uluslararası deneyime sahip olan Thibaud Rerolle, Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti. Vodafone Grubu'na 2011 yılında katılan ve Ocak 2012'den bu yana Safaricom Teknoloji Direktörü olarak görev yapmakta olan Thibaud Rerolle, Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı'na getirildi.

Safaricom'daki görevi süresince Kenya'da en iyi ses ve data şebekesinin kurulmasına öncülük eden Rerolle, yeni nesil dijital iletişim teknolojilerindeki deneyimini Türkiye'ye taşıyacak. Rerolle, geleceğin teknoloji ve hizmetlerinin sunulabilmesi için Vodafone Türkiye'nin şebeke ve bilgi işlem altyapısının geliştirilmesinden sorumlu olacak.


- Thibaud Rerolle kimdir?


Telekomünikasyon sektöründe 25 yıllık uluslararası deneyime sahip olan Thibaud Rerolle, Vodafone ailesine 2011 yılında katıldı ve Ocak 2012 itibariyle Safaricom Teknoloji Direktörlüğü görevine atandı. Bu görevi sırasında en iyi ses ve data şebekesini Kenya'daki 32 milyon müşterinin hizmetine sunan Rerolle, ülke genelindeki dijital dönüşümü desteklemek üzere Safaricom IT altyapısını başarıyla yeniledi ve M-Pesa mobil ödeme platformunu modernize etti. Ayrıca, teknoloji ekibine yetkinliklerini geliştirme imkânı veren Safaricom Dijital Akademi'yi hayata geçiren Rerolle, Vodafone'un "Teknolojide Kadın" programının da aktif bir destekçisi.

Safaricom'dan önce Orange Espana, Orange Dominicana, Telekomunikacja Polska, Intelig ve France Telecom gibi şirketlerde üst düzey roller üstlenen Rerolle, Telecom Paris Tech (ENST) Üniversitesi Telekomünikasyon Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde master yaptı. Academy of Executive Coaching (AoEC) sertifikalı bir yönetici koçu olan Rerolle, arıcılığa ilgi duyuyor.

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