Vodafone Türkiye'de üst düzey atamalar

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye'de Bülent Bayram insan kaynaklarından, Özgür Tokgöz Altun finanstan sorumlu icra kurulu başkan yardımcıları olarak atandı.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket üst yönetiminde iki yeni atama gerçekleşti.

1 Haziran itibarıyla Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna Bülent Bayram, Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna da Özgür Tokgöz Altun getirildi.





- Özgür Tokgöz Altun hakkında





Son olarak Hürriyet’te Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Özgür Tokgöz Altun, bu görevi sırasında Hürriyet ve iştiraklerinin stratejik planlama, bütçe tahmin ve planlama, satınalma, nakit akış yönetimi, raporlama ve konsolidasyon, yatırımcı ilişkileri ve idari işlerinden sorumlu oldu. Ayrıca Yenibiriş, Spor Arena ve Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Üyeliklerini üstlendi.

Hürriyet’ten önce 16 yıllık telekom sektör tecrübesi olan Altun, 2012-2016 yılları arasında Vodafone Türkiye’de Bireysel ve Kurumsal İş Birimleri Finans Direktörü olarak görev aldı, finans iş ortaklığı yapılanmasına, ticari birimlerin karar destek süreçlerinin geliştirilmesine ve birçok önemli projeye liderlik etti.



Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Altun, evli ve iki çocuk annesidir.





- Bülent Bayram hakkında





Vodafone Grubu Grup Fonksiyonları İşe Alım ve İşveren Markası Direktörlüğü görevi kapsamında önemli başarılara imza atan Bülent Bayram, Vodafone Grubu bünyesinde işe alım fonksiyonunu yeniden yapılandırıp, organizasyona önemli derecede tasarruf getiren direktör seviyesi işe alım, öğrenci, yeni mezun ve on-boarding ekiplerini kurdu.

Son 3 yılda bin 500’den fazla öğrenci ve yeni mezuna kurumsal hayata hazırlık konusunda fırsatlar sunulmasına liderlik eden Bayram, Vodafone Grubu içinde ilk kez “Dijital ve Mükemmel İlk GÜN” inisiyatifini hayata geçirdi ve İngiltere’de bir ilk olarak yeni kariyer internet sayfası lansmanına liderlik etti.

Bayram’ın diğer önemli projeleri arasında, Global IT Acceleration dijital işe alım stratejisinin oluşturulmasını ve tüm grup fonksiyonları için oluşturulan yetenek havuzu ile çalışanlara kariyer gelişim fırsatları yaratılmasını hedefleyen “Ready to Grow” inisiyatifi de bulunuyor.



2012 yılında Yetenek ve Yetkinlik Geliştirme Direktörü olarak Vodafone Türkiye ailesine katılmadan önce, Danone Türkiye Baby Nutrition’da İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev alan Bayram, bundan önce de ABD’de bulunan The Dannon Company’de Yetenek Alım Direktörü ve Danone Fransa’da HIRIS Süreç Tasarım Uzmanı olarak çalıştı.



Bayram, İngiltere’de Jacob’s Bakery’de, DanoneSA’da ve Korn/Ferry International’da insan kaynakları alanında çeşitli görevler üstlendi.



Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümü mezunu olan Bayram, evli ve iki çocuk babasıdır.