Vodafone'a

İSTANBUL (AA) - Vodafone, Okan Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen Okan Üniversitesi 2016 Spor Ödülleri'nde "Spora Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone, ekonomik ve sosyal gelişime değer katma hedefiyle yaptığı spor yatırımlarıyla ödül aldı. Şirket, Okan Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen geleneksel Okan Üniversitesi 2016 Spor Ödülleri'nde, başta futbol ve maraton olmak üzere sporun farklı alanlarında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar dolayısıyla “Spora Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.

Spor, medya ve iş dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı belirtilen törende, Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun'un ödülü Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Bilgen’in elinden aldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baytorun, şunları kaydetti:

"Dijitalleşmenin lideri olma vizyonuyla yaptığımız sosyal yatırımların içinde spor ilk sıralarda yer alıyor. Vodafone olarak, toplumların birleştiricisi spora destek veriyoruz. Tüm spor dallarına büyük önem vermekle beraber, yatırımlarımızda futbol ve maraton gibi geniş kitlesel katılımlı ve global nitelikli spor etkinliklerine ağırlık veriyoruz. Bu tür sponsorlukların, halkımızı spora ve sağlıklı yaşama teşvik etme misyonumuza hizmet ettiğini düşünüyoruz. Yine bu sponsorluklarımızla ülkemizin ve İstanbul'un tanıtımına destek oluyoruz. Ülkemizde sporun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yaptığımız bu çalışmaların, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından Okan Üniversitesi tarafından ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyduk."