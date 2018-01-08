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Vodafone'dan "Güven" kampanyası

- Altyapı ve 4.5G hizmet stratejilerini "Vodafone Güvenle Kapsar" ismi ile yenileyen Vodafone, abonelerine sunduğu kesintisiz ve avantajlı hizmet deneyimini bir üst boyuta taşıyor

Vodafone'dan

İSTANBUL (AA) - Vodafone, altyapı ve 4.5G hizmet stratejilerini "Vodafone Güvenle Kapsar" ismiyle yeniledi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, sürekli yatırımlarla Türkiye'nin 81 ilinde 4.5G altyapısını geliştirmeye devam eden Vodafone, yenilenen stratejisiyle yeni bir hizmet anlayışını da abonelerine sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone olarak, global deneyimleri ile 4.5G kapsama kalitelerini her geçen gün geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Mali yılımızın ilk yarısında gerçekleştirdiğimiz 620 milyon TL yatırımın büyük kısmını 4.5G ve fiber alanında yaptığımız yatırımlar oluşturdu. Çünkü en önemli amacımız, müşterilerimize verdiğimiz hizmet kalitesini sürekli artırmak ve yeni nesil teknolojilerin sunduğu avantajlardan herkesin her yerde faydalanmasını sağlamak. 4.5G Türkiye’de hizmete sunulmaya başlandığında, ülkemizin en ücra köşesine kadar bu hizmeti götürmeyi taahhüt etmiştik. Bugün 81 ilde 12 bini aşkın 4.5G iletişim noktasıyla Türkiye’nin en geniş 4.5G kapsamasını sunan operatörü olarak, bu sözümüzü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz.

Eylül 2017 itibarıyla 23,2 milyon abonemizin yaklaşık 11 milyonu 4.5G kullanıcısı. Abonelerimizin bize duyduğu bu güvenden hareketle, biz de yenilediğimiz 4.5G ve altyapı hizmet stratejimizi 'Vodafone Güvenle Kapsar' ismiyle hayata geçirdik. Yeni stratejimiz kapsamında altyapı ve şebeke yatırımlarına aynı hızla devam edeceğimiz gibi, abonelerimize de önemli avantajlar sunuyoruz. WiFi üzerinden arama (VoWiFi) teknolojisi ile, ek bir uygulama kullanmadan sadece SIM kart ve WiFi bağlantısı ile abonelerimize yüksek ses kalitesiyle iletişim kurabilme imkanı sunuyoruz. Bu sayede Vodafone aboneleri uçak, asansör gibi hiç beklenmeyen yerlerde bile tüm dünya ile HD ses kalitesiyle konuşabiliyor. Herkesin her yerde 4.5G ve yeni nesil teknolojilerin avantajlarından, Vodafone kalitesinde kesintisiz hizmet deneyimi ile yararlanmasını sağlamaya devam edeceğiz."

Aksoy, tüm bu yaklaşımlarının temelinde, müşterilerinin ve toplumun yeni dijital trendlere uyum sürecine ve başarılarına destek olma vizyonunun yer aldığını aktararak, "Türkiye’nin dijital geleceği, yeni teknolojilerin sayesinde heyecan verici olacak. Dolayısıyla biz de Vodafone olarak müşterilerimize, 'Gelecek heyecan verici. Hazır mısın?' diyoruz." ifadelerini kullandı.


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