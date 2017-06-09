Vodafone'dan istihdam seferberliğine iletişim desteği

İSTANBUL (AA) - Vodafone, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan ve ülke çapında yürütülen istihdam seferberliği kapsamında KOBİ'lere maliyet avantajı ve verimlilik artışı sağlayacak önemli bir adım atıyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, istihdam seferberliğine iletişim desteği sağlayacak.

İstihdam seferberliği kapsamında; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle Vodafone İş Ortağım çatısı altında hayata geçirilen kampanya ile KOBİ'lerin yeni istihdam ettikleri tüm çalışanlarına bir yıl boyunca ücretsiz iletişim desteği verecek olan Vodafone, bu sayede ekonominin can damarı olan KOBİ’leri yarına hazır hale getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıldağ, Türkiye ekonomisinin yüzde 95'ini oluşturan KOBİ'lere istihdam seferberliği kapsamında önemli bir rol düştüğünü belirterek, "Vodafone Türkiye olarak biz de, sunduğumuz ürün ve çözümlerle KOBİ’lerin verimliliklerini artırarak ayakta kalmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. KOBİ’leri en fazla dinleyen markalardan biri olarak, yaptığımız araştırmalar ile ihtiyaçlarına en uygun ve nokta atışı fırsatlar sunmaya özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızıldağ, yaptıkları son araştırmalarda KOBİ'lerin iş hacimlerini korumalarına rağmen yeni yatırım yapmalarının önünde nakit akışında yaşadıkları sıkıntının önemli bir bariyer olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz yeni kampanyayla KOBİ’lerin işe yeni başlayan çalışanlarının iletişim ihtiyaçlarını bir sene boyunca ücretsiz karşılayarak, en önemli gider kalemlerinden iletişim giderlerinde önemli bir destek sağlamayı ve nakit akışı yönetimlerini bir nebze de olsa rahatlatmayı amaçlıyoruz. Nihai amacımız, sağladığımız bu destek ile daha fazla KOBİ’nin istihdam seferberliğinde varlığını artırmasına vesile olup ülkemiz ekonomisindeki katma değerin yükselmesine katkıda bulunabilmek. Bu doğrultuda, dijital bağlantılı yaşamı kolay ve erişilebilir hale getiren çözümlerimizle KOBİ’lerin maliyetlerini azaltmaya ve verimliliklerini artırmaya devam edeceğiz."





- "KOBİ'ler toplam istihdamın yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyor"





TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise KOBİ'lerin gerek ekonomi, gerekse ihracat açısından en önemli ticari aktör olduğunu belirterek, "İhracatımızın yarısından fazlasını gerçekleştiren KOBİ’lerimiz, aynı zamanda toplam istihdamın da yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyor. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu istihdam seferberliğinde KOBİ’lerimize çok önemli bir görev düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

TİM olarak kendilerinin de bu seferberlikte üzerlerine düşeni yaptığını ve yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Büyükekşi, "Bu konuda, Vodefone'un KOBİ'lere yönelik başlatmış olduğu iletişim seferberliği için kendilerini destekliyor, yürekten kutluyoruz. Bu verilen destek ihracatçı KOBİ'lerimize yeni işe alımlarda maliyet avantajı sağlayacak. Böylelikle, KOBİ’lerimiz hem istihdam artışına daha güçlü destek sağlayacak hem de maliyet avantajları sayesinde daha güçlü ihracat gerçekleştirecek. Atılım yılı ilan ettiğimiz 2017'de hükümetimizin ve Vodafone gibi değerli firmaların sunduğu destek ve hizmetler ekonomimiz ve ihracatımızın can suyu olacak." yorumunu yaptı.





- Tarife içeriği ister dakika ister internet olarak kullanılabiliyor





Verilen bilgiye göre, iletişim teknolojilerinin gücüyle KOBİ’lerin telekomünikasyon ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca çözümler sunmayı sürdüren Vodafone, KOBİ’lerin yeni istihdam ettikleri çalışanlarına Vodafone Dönüşen Tarife’yi bir yıl boyunca ücretsiz olarak sunuyor.

KOBİ'lerin istihdam seferberliği kapsamında işe aldıkları ve SGK belgesi olan çalışanlarını kapsayan kampanya, 1 yıl boyunca devam edecek. "Dönüşen Tarife" ile tarifedeki her 1 dakika 1 megabayt olarak mobil internete dönüştürülebiliyor.

Tarife içeriğini ister dakika ister internet olarak kullanabilecek KOBİ’ler, iletişim maliyetlerinde ek bir masraf yaratmadan tüm çalışanlarının gerektiğinde internet kullanabilmesini sağlıyor.

