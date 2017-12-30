Vodafone'lular 2017'de dijitalleşmenin öncülerinden oldu

İSTANBUL (AA) - Vodafone, dijitalleşmenin tüm Türkiye’ye yayılarak her bireyi, haneyi, kurumu ve hayatı kapsaması için çalışmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 2017’de de mobil ve sabit iletişim alanında en son dijital yenilikleri sunarak abonelerinin hayatını kolaylaştırmaya devam etti.

Vodafone Türkiye’nin 23,2 milyon abonesi, 2017’de toplam 88 milyar dakika konuştu, 34 milyar SMS gönderdi ve 598 milyon GB data kullandı. Vodafone, 4,5G ve Evlere Kadar Fiber teknoloji yatırımlarıyla bir “toplam telekomünikasyon şirketi” olarak büyürken, Vodafone aboneleri de Türkiye’de dijitalleşmenin öncülerinden oldu.

Faaliyet gösterdiği 36 pazarda birden marka stratejisini, sloganını ve görsel kimliğini yenileyen Vodafone, 2009 yılındaki “Power to you” sloganından bu yana ilk kez marka kimliğinde büyük bir değişime giderek “Gelecek heyecan verici. Hazır mısın?” söylemine geçti. Vodafone’un “ikonik logosu” da “tasarımda doğalcılık” akımına uygun olarak 3D tasarım yerine 2D tasarımla yeniden hazırlanarak eskisine göre daha vurgulu hale getirildi.





- Vodafone Red’liler 104 ülkede özgürce konuştu





Dijitalleşmeye dayalı kullanım alışkanlıklarıyla öne çıkan Vodafone Red'liler, yeni “Her Şey Dahil Pasaport - Dünya” hizmetiyle 104 ülkede tarifelerini tıpkı Türkiye’deymiş gibi kullandı. Vodafone Red’lilerin aylık ortalama internet kullanımı son 1 yılda yüzde 71 artarak 6,6 GB’a ulaşırken, bol internetli tarifeler, yurt dışında da geçerli tarifeler, yurt dışıyla yurt içi gibi konuşma imkanı, VIP transfer, havalimanında ücretsiz lounge, marka indirimleri, aile indirimi gibi ayrıcalıklarla son 1 yılda sağladıkları tasarruf ise 350 milyon TL’yi aştı. Vodafone Red, Türkiye’nin ilk online ücretsiz dizisi “Fi” ile Türkiye’de dijital tiyatronun en başarılı örneklerinden birini sunan “Kürk Mantolu Madonna”nın ana sponsoru oldu.

Vodafone, Türkiye’de ilk defa dünyanın en popüler uygulamalarını, internetinden yemeyen “Vodafone Pass” paketlerinde bir arada sundu. Güncellenen Vodafone Red tarifeleri içinde sunulan ve bütün aboneler tarafından da satın alınabilen “Vodafone Pass İletişim”, “Vodafone Pass Müzik”, “Vodafone Pass Sosyal” ve “Vodafone Pass Video” paketleri ile Vodafone’lular Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger, İzlesene, Karnaval ve Power gibi uygulamaları gigabayt saymak zorunda kalmadan kullandı.





- Vodafone FreeZone’lu gençlerin bütçesine 83 milyon TL katkı sağlandı





Vodafone’un 26 yaş ve altı gençler için hayata geçirdiği FreeZone platformuyla son 7 yılda gençliğe yaptığı yatırım tutarı 173 milyon TL'ye ulaştı. FreeZone aracılığıyla sadece müziğe yapılan yatırım tutarı 90 milyon TL’yi bulurken, FreeZone platformunun sunduğu avantajlarla gençlerin bütçelerine 7 yılda 83 milyon TL katkı sağlandı.

Vodafone FreeZone’un Facebook ve Twitter hesaplarından yapılan iletişimlerle 23 milyonun üzerinde kişiye ulaşılırken, 340 binin üzerinde Vodafone FreeZone’lu da gençlere özel Spotify tekliflerinden yararlandı. Türkiye’nin en büyük e-spor takımlarından BAUSuperMassive eSports ile iş ortaklığı yapan Vodafone FreeZone, e-spor dünyasında bir ilk olan “Vodafone FreeZone 5’te 5” oyun paketleriyle oyun tutkunlarının başka hiçbir yerde bulamayacağı ayrıcalıklar sundu. Türkiye’nin “Artırılmış Gerçeklik” (Augmented Reality) teknolojisiyle entegre edilmiş, gençlere özel ilk telekom teklifi “İnternet Avcıları” uygulaması ise 460 bin kullanıcıya ulaştı.





- Vodafone FreeZone Stüdyo açıldı





Gelecek 5 yılda müziğin dijitalleştirilmesine 100 milyon TL daha yatırım yapmayı hedefleyen Vodafone, Türkiye’nin en son teknolojiye sahip profesyonel müzik stüdyolarından biri olan Vodafone FreeZone Stüdyo’yu Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Park’ın içinde hizmete açtı. Vodafone, hem “dijital müzik stüdyosu” hem de “dijital konser sahnesi” olarak hizmet verecek bu stüdyo ile bir yılda 1000’den fazla müzik grubuna ulaşmayı hedefliyor.

Vodafone, faturasız aboneleri için geliştirdiği ve dünyada bir ilk olan “Vodafone Gani Dakikalar” ile abonelerine GB hesabı yapmadan interneti özgürce kullanma imkanı verdi. “Vodafone Gani Tarifeler” ile 3 bin dakikaya kadar internet ilk kez ve sadece Vodafone’da sunuldu. Tarife içeriklerini ihtiyaçları doğrultusunda kendileri paylaştıran aboneler, gani dakikaları isterlerse internete girmek, isterlerse konuşmak için kullandı.

Sunduğu avantajlı programlar ve fırsatlarla abonelerinin hayatını kolaylaştıran Vodafone, “Avantaj Cepte” ve “Vodafone Yanımda” gibi mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirdiği yüzlerce marka iş birliği kampanyası ile son 1 yılda 2 milyon müşterisine 75 milyon TL’yi aşan fayda sağladı.

Tüm Vodafone’lulara indirim fırsatları sunan ve 2017 yılında 130’un üzerinde marka ile 297 kampanyanın düzenlendiği “Avantaj Cepte” uygulaması toplam 2,6 milyondan fazla kez indirilirken, kullanıcılarının Vodafone ile olan birçok işlemini gerçekleştirebildiği “Vodafone Yanımda” uygulaması ise 14 milyon indirme rakamına ulaştı ve 729 milyon kez kullanılarak Vodafone’un en büyük müşteri iletişim kanalı oldu. Diğer yandan, Vodafone’un temassız mobil ödeme deneyimi sunan “Vodafone Cep Cüzdan” uygulamasının indirilme sayısı 4 yılda 500 bini geçti.

Vodafone’un Türkiye’de işletmelerin dijital haritasını çıkarmak üzere geliştirdiği “Yarına Hazırım Platformu” kapsamında 53 bin işletme Dijitalleşme Endeksi’ni hesapladı. Vodafone’un öncülüğünde "www.sehirsizin.com" adresinde hayata geçirilen, Türkiye'nin ilk “Akıllı Şehirler Online Platformu”na 1 yılda 1354 fikir iletildi. Platforma en çok talep ve öneri yüzde 34’lük oranla İstanbul’dan geldi. Diğer yandan, Vodafone’un Red Business tarifesini kullanan KOBİ’ler son 1 yılda tarifenin sunduğu avantajlardan yararlanarak 12,7 milyon TL’lik fayda sağladı.





- Maraton 39. yılında çocukların geleceği için koşuldu





Kasım ayında “Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz” temasıyla düzenlenen Vodafone 39. İstanbul Maratonu’na Türkiye dahil 111 ülkeden 30 bine yakın çipli koşucu katıldı.

Bu yıl Vodafone İstanbul Maratonu Halk Koşusu ilk defa Vodafone Park’ta son buldu. Etkinliğin web sitesi 730 bin kişi tarafından ziyaret edilirken, maratonla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar 2 milyon kişiye ulaştı ve 50 binin üzerinde etkileşim aldı.

Açılışından bu yana pek çok başarının sahibi olan Vodafone Park, ilk yılında iki şampiyonluk gören ilk ve tek stadyum oldu. Vodafone Park’ın sosyal medya hesapları 2017’de de taraftarlardan yoğun ilgi görmeye devam etti. Vodafone Park Facebook hesabı 1,9 milyonun, Twitter hesabı 1 milyonun, Instagram hesabı ise 540 binin üzerinde takipçi sayısına ulaştı.

Vodafone Park ve BJK futbol takım sponsorluğu için çekilen filmler internetten toplam 24,3 milyon kişiye erişti, 23,3 milyon kez izlendi. Diğer yandan, Vodafone’un Beşiktaşlı aboneleri için geliştirdiği ve 3 yılda 4,5 kat büyüyen Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş JK’ya 7 milyon TL ek gelir sağlanarak, yaklaşık 11 bin krampon, 10 bin forma ve altyapı tesislerine kurulacak 2 sahaya eşdeğer oranda katkı sunuldu.





- Türkiye Vodafone Vakfı, 4 milyon kişiye ulaştı





Toplumsal değişimin ve gelişimin öncüsü olma amacıyla önemli çalışmalar yürüten Türkiye Vodafone Vakfı, “Vodafone Önce Kadın”, “Düşler Akademisi”, “Yarını Kodlayanlar” gibi projeleriyle 10 yılda toplam 4 milyona yakın kişinin hayatına dokundu, 29 milyon TL’lik sosyal yatırım yaptı.

Vodafone Türkiye'nin kadına yönelik tüm ürün, servis, proje ve hizmetlerinin ilk kez tek çatı altında toplandığı “Vodafone Önce Kadın” programından 700 bini aşkın kadın faydalandı.

“Sanat ve Sanatçı Engel Tanımaz” sloganıyla yol alan “Düşler Akademisi” projesi, 9 yılda yaklaşık 19 bin gönüllüyle 6 bin öğrencinin engellerini aşmasına destek oldu. Habitat Derneği işbirliğiyle başlatılan “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında 27 ilde 7-14 yaş aralığındaki 8 bin 800 çocuğa kodlama eğitimi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğiyle başlatılan “Girişimcilikte Önce Kadın” projesiyle de 2 yılda 20 ilde 26 binden fazla kadına halk eğitimi merkezlerinde teknoloji ve girişimcilik üzerine eğitimler verildi.