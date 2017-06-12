KAYSERİ (AA) - Vodafone Türkiye Ceo'su Colman Deegan, "Girişimcilikte Önce Kadın Projesi"ne ilişkin, "Projemizle daha fazla kadını ekonomiye katmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, daha önce 10 kentte 10 bin kadına ulaştık. Projenin yeni döneminde Kayseri’de eğitim verdiğimiz bin 200 kadınla bu yıl Türkiye genelinde yine 10 ilde 10 bin kadına girişimcilik ve teknoloji eğitimi vereceğiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen 'Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nin yeni dönemi dolayısıyla Kayseri'de bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Deegan, Kayseri’nin Anadolu’ya ticareti ve girişimciliği öğreten şehir olduğunu söyledi.

Kayseri'nin tarihi ve kültürel birikiminin yanı sıra gelişmiş sanayisi ile de Türkiye ekonomisinin can damarı olduğunu ifade eden Deegan, kentin girişimcilikle ilgili son derece önemli bir potansiyeli barındırdığını belirtti.

Türkiye'de nüfusun yarısını kadınların oluşturduğunu aktaran Deegan, Vodafone'un "Girişimcilikte Önce Kadın Projesi" ile kadınları üretime, istihdama teşvik etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Ülkelerin gelecekte global rekabette var olabilmesinin ancak kadınların ekonomiye daha fazla katılımıyla mümkün olacağına dikkati çeken Deegan, şöyle konuştu:

"Projemizle daha fazla kadını ekonomiye katmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, daha önce 10 kentte 10 bin kadına ulaştık. Projenin yeni döneminde Kayseri’de eğitim verdiğimiz bin 200 kadınla bu yıl Türkiye genelinde yine 10 ilde 10 bin kadına girişimcilik ve teknoloji eğitimi vereceğiz. Böylece geçtiğimiz yıldan bu yana toplamda 20 bin kadını girişimcilik ile tanıştırmış olacağız. Kayseri’de bin 200 kadını eğitme hedefimizi şimdiden yakalamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz ve Kayserili kadınları tebrik ediyoruz. Türkiye genelini kapsayan hedefimizi gerçekleştirmede Kayserili kadınların Anadolu’daki diğer kadınlara da örnek olacağına inanıyoruz."

- Göz nuru emekler internette satışta

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları da genel müdürlüklerinin koordinesinde yürütülen projelerden olan Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nin, sosyal ve ekonomik imkanları kısıtlı kadınların eğitim yolu ile temel becerilerinin artırılarak mesleki yeterlilik kazanmalarını, istihdama katılmalarını ve sosyal ekonomik imkanlarının artırmalarını sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

Proje hakkında bilgi veren Abdulhakimoğulları, şöyle konuştu:

"Projeyle kadınlar hem meslek sahibi olacak hem üretim yapacak hem de internet üzerinden ürünlerini satarak ekonomiye katkı sunacaklardır. Bu amaçla eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünlerinin satışını, projenin satış sitesi olan oncekadin.gov.tr üzerinden yapabilmeleri için gerekli altyapı oluşturulmuştur. Projenin sonraki dönemlerinde de içerikler e-öğrenme platformuna yüklenerek, uzaktan eğitim yoluyla daha çok kadının girişimcilik eğitimlerinden faydalanabilmesi için çalışmalara başlanmıştır."

Türkiye Bilişim Vakfı Ankara Temsilcisi Dr. Aydın Kolat ise projenin en keyifli kısmının kadınların güncel teknolojileri de kullanarak hem üretip hem de satarak aile bütçelerine katkı sağlar duruma gelmeleri olacağını dile getirdi.

Proje kapsamında Adana, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Sivas ve Trabzon’da "teknoloji" ve "girişimcilik" alanlarında, uygulamaya yönelik, kolay anlaşılır ve kısa içerikli 24 saatlik eğitimler veriliyor.

Projenin yeni döneminde eğitim içerikleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-öğrenme platformuna yükleniyor ve bu sayede çok daha fazla kadın eğitimlerden yararlanabiliyor. Eğitim almaya başlayan kursiyerler, ürünlerinin satışını projenin online satış sitesi olan "oncekadin.gov.tr" üzerinden gerçekleştirebiliyor.