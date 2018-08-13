İSTANBUL (AA) - Vodafone’un kodlama seferberliğinin yeni durağı Trabzon’un Bereketli köyü oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Vodafone Vakfı dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle başlattığı "Yarını Kodlayanlar" projesini Türkiye’nin köy ve kasabalarına yaymaya devam ediyor. Habitat Derneği iş birliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirilen proje kapsamında kodlama eğitimlerini Türkiye’nin dört bucağına taşıma hedefiyle yola çıkan Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı'nın yeni durağı Trabzon’un Bereketli köyü oldu.

Trabzon Valiliği ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yerel desteği ile Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nda düzenlenen eğitimlerde yaşları 7 ila 14 arasında değişen yaklaşık 150 çocuğa teknolojinin dili kodlama öğretildi. Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nda verilen eğitimlerle birlikte Trabzon’da bugüne kadar kodlama eğitimi verilen toplam çocuk sayısı 850’yi aşarken, ilde devam eden sınıf eğitimleri ile toplam bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Karadeniz Bölgesi genelinde ulaşılan toplam çocuk sayısı ise bin 241 olacak.

Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nın Trabzon’daki durağı, Araklı ilçesinin Bereketli köyündeki Bereketli İmam Hatip Ortaokulu oldu. Civar köylerden gelen çocukların da katıldığı eğitimleri Araklı Kaymakamı V. Ömer Övünç Koşansu, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da izledi ve çocuklarla sohbet etti.





- Herkes için kodlama







Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı, yaklaşık 7 ayda 6 bin kilometrenin üzerinde yol katederek 12 ilde 2 bin 500 çocuğa ulaşacak. Ziyaret ettiği illerde şehir merkezlerinin yanı sıra köy ve kasabalara da giden Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nda çocuklara yaklaşık bir hafta süreyle her gün 2 ayrı seansta 4’er saatlik eğitimler veriliyor. Eğitimlerde, dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan MIT’nin (Massachusetts Institute of Technology) çocuklara yönelik geliştirdiği temel kodlama programı Scratch kullanılıyor.

"Yarını Kodlayanlar" projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7 ila 14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği projeyle, Ağustos 2016’dan bu yana 30 ilde 12 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Projenin ilk yıl sonuçlarına göre, "Scratch ile kendi oyunumu yapabiliyorum" diyen çocuklarda yüzde 31’lik, "Bir yazılım problemini çözmek için daha zor ve uzun programlar yazabilirim" diyenlerde ise yüzde 35’lik artış görüldü. Yeni dönemde 20 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilecek. Böylece Nisan 2019 sonuna kadar tüm Türkiye’de toplam 60 ilde 30 binin üzerinde çocuk kodlama ile tanışmış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, teknoloji üretebilmek için dijital dünyanın dili olarak kabul edilen kodlamayı öğrenmek gerektiğini belirtti.

Kodlama eğitimlerinde çocukların programlama hakkında fikir sahibi olduğunu aktaran Süel, şunları kaydetti:

"Yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyorlar. Onlara yenilikçi düşünmenin kapılarını açıyoruz. Projemizi iki yıldır başarıyla sürdürüyoruz. Bu süreçte 12 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Yeni dönemde hedefimiz, 20 bin çocuğa daha ulaşmak. Bu hedefle, Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı ile yola çıktık. Köy köy, kasaba kasaba dolaşarak mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak istiyoruz. 'Yarını Kodlayanlar' ekibi olarak, Trabzon’da daha önce de eğitimler düzenledik. Trabzon’da bugüne kadar kodlama eğitimi verdiğimiz toplam çocuk sayısı 850’yi aştı. Devam eden sınıf eğitimleri ile birlikte Trabzon’da toplam bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da Habitat Derneği olarak, 20 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını belirten Hazır, "Yarını Kodlayanlar ile bilişim odaklı dönüşümümüzü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Kodlama bilmek, artık okuma yazma bilmek kadar önemli. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyük engel, bunu verecek yetişmiş insan gücünün olmaması. Bunun için biz de projemiz kapsamında gençleri eğitiyoruz ve onlar da aldıkları eğitimi çocuklara ulaştırıyorlar. Şimdi yola çıkan Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’mız ile birlikte ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde bu teknoloji eğitimlerine ulaşamayan çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.