Voleybol oynarken fenalaşan Rus turist öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde, voleybol oynadığı sırada fenalaşan Rus turist hayatını kaybetti.

Kiriş Mahallesinde beş yıldızlı bir otelde eşiyle tatil yapan İgor İlin (62), arkadaşlarıyla sahilde voleybol oynamaya gitti. Bir süre oyun oynadıktan sonra fenalaşan İlin, yere yığıldı.

Otel yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan İlin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlin'in cesedi, Kemer Devlet Hastanesine oradan da otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.