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Volkswagen, tam elektrikli otomobili için ön sipariş almaya başladı

- Otomobillerin üretimine bu yılın sonunda başlanacak ve gelecek yılın ortasında müşterilere teslim edilecek

Volkswagen, tam elektrikli otomobili için ön sipariş almaya başladı
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BERLİN (AA) – Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW), ID.3 olarak adlandırılan tam elektrikli hatchback modelini 30 bin avronun altında başlangıç fiyatı ile ön siparişe açtığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa’da 29 ülkede tüketiciler şirketin internet sitesinden bin avro depozit yatırarak ön sipariş verebilecek.

Ön siparişlerin 30 bin adetle sınırlı olacağının belirtildiği açıklamada, tam elektrikli hatchback modellerin menzilinin bataryaya göre 330 kilometre ile 550 kilometre arasında değiştiği ifade edildi.

Otomobillerin üretimine bu yılın sonunda başlanacak ve gelecek yılın ortasında müşterilere teslim edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
ID.3ön SiparişVolkswagen
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