VSY Biotechnology, 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’ndeydi

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology, 6. Özel Sektör, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi'nde yer alarak Ar-Ge Merkezi'nde geliştirdiği yenilikçi ürünlerini tanıttı.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, iki gün süren etkinlikteki şirket standında, firmanın Ar-Ge merkezinde tasarlayıp geliştirerek fabrikalarında ürettiği ve yaklaşık 60 ülkeye ihraç edilen yüksek teknolojili ürün yelpazesi hakkında bilgi verildi. Ürünler ziyaretçiler tarafından yakından incelendi.

VSY Biotechnology tarafından son dönemde geliştirilen ve tüm dünyada patent başvuruları tamamlanan Acriva Trinova göz içi lensi en çok dikkati çeken ürünler arasında yer aldı. Trinova; Kesintisiz Sürekli Görüş (SVT) üretim tekniği ve dünyada ilk ve tek Sunisoidal optik yapısıyla yakın, orta, uzak ve tüm ara mesafelerde kesintisiz sürekli görüş sağlıyor.

Bu sayede ameliyat ile göz içi lensi değiştirildikten sonra göz bozuklukları giderilebiliyor ve hasta gözlük takmadan hayatına devam edebiliyor. Trinova; özel tasarımı sayesinde yüzde 92 oranında çok yüksek bir seviyede efektif olarak retinaya ışık iletimini gerçekleştirebiliyor, lens implant edilen kişiler karanlık ortamlarda dahi iyi bir görüş gücüne sahip oluyor.

Ayrıca ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanına yönelik olarak Türkiye'de ilk kez üretilen "diz içi ile yüzde 100 uyumlu vücut sıvısı" da VSY Biotechnology'nin dikkati çeken inovatif ürünleri arasında yerini aldı.

VSY Biotechnology Ar-Ge Merkezi kapsamında çalışmaları devam eden; mikronütrisyon (ortopedik ve gözle ilgili besleyici ürünler), hibrit kontakt lens, korneal halkalar, teleskopik göz içi aparatları, plastik cerrahi ve dermatoloji için dermafiller ve dolgu malzemelerine yönelik de bilgiler verildi. VSY Biotechnology'yi temsilen Fikri Haklar ve Patent Kıdemli Uzmanı Banu Erdem, zirve boyunca ziyaretçileri merak ettikleri konular hakkında bilgilendirdi.

VSY Biotechnology yeni yılda da patent sayısını artırmaya devam etmeyi hedefliyor.



