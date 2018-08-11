VSY Biotechnology birinci yarıyıl değerlendirme toplantısı

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, "Şirket değerimizi 375 milyon dolara çıkartmak ve dünyada ilk 5 şirket arasına girme hedeflerimizi, özveriyle çalışan, misyon, vizyon ve değerlerine sahip çıkan VSY Biotechnology Ailesi ile hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, şirket birinci yarıyıl değerlendirme toplantısını yaklaşık 300 çalışanının katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıda şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş ve şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Varlıbaş, ilaç, medikal cihaz ve biyoteknolojiyi kapsayan kendi alanında şirketin dünyanın ilk 5’i içerisinde yer almasını hedeflediklerini belirterek, bu hedefi gerçekleştirmek üzere yol alırken VSY Biotechnology Ailesi’nin her bir ferdine çok önemli görevler düştüğünü ve şirketin her bir ferdinin çok değerli olduğunu kaydetti.

Varlıbaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İnsanların sağlığı için Ür-Ge ve Ar-Ge yapan VSY Biotechnology, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan katma değer üreten firmalardan biri olarak ekonomiye yüksek katkı sağlıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezi’mizde, daha önce ülkemizde üretilemeyen birçok ürünü üretiyoruz. Medikal ve sağlık biyoteknolojisi alanında ithalatın azalması ve yerli ürün kullanılmasında VSY Biotechnology’nin önemli bir payı var. Tuzla’daki tesislerimizde kendi alanımızda ilkleri gerçekleştirerek dünyanın yaklaşık 60 ülkesine ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Şirket değerimizi 375 milyon dolara çıkartmak ve dünyada ilk 5 şirket arasına girme hedeflerimizi, özveriyle çalışan, misyon, vizyon ve değerlerine sahip çıkan VSY Biotechnology Ailesi ile hep birlikte gerçekleştireceğiz.”





- “Pazar payımızı yüzde 4,5’e yükselteceğiz”





VSY Biotechnology CEO’su Özge Altunbaş Göktekin ise VSY Biotechnology’nin dünyadaki mevcut yüzde 1,5’lik pazar payını, yüzde 4,5 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini aktararak, “Genişleyen ürün yelpazemiz, sunduğumuz ürün çeşitliliğimiz ile dünyada şu anda mevcut olan yüzde 1,5’lik pazar payımızı 2022’de yüzde 4,5’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bağımsız uluslararası araştırma şirketi Market Scope verilerine göre göz içi lensi alanında globalde 12. büyük şirketiyiz. Dünyada yılda 26 milyon katarakt ameliyatı yapılıyor ve yüzdelik payımızın büyük bir kısmı, dünyada ilkleri gerçekleştirdiğimiz göz içi lens alanında olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Göktekin, şirketin 2018 hedefleri kapsamında en büyük payı yüzde 40 ile içyapı ve sistemlerinin oluşturduğunu belirterek, “Bu yıl hedeflerimizin en büyük parçası içyapı ve sistemlerimizin güçlendirilmesinden oluşuyor. İçyapı ve sistemlerimizi de hızlı büyümemize adapte ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

VSY Biotechnology’nin uzun vadede ulaşmayı hedeflediği 2022 vizyonuna doğru, dünyanın ilk 5 şirketi arasına girme kararlığında hareket ettiğini belirten Göktekin, “Bugünden atılması gereken adımları atarak, hedeflerimizi gerçekleştirerek amacımıza ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.