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VSY Biotechnology, geleceğin yöneticilerini yetiştiriyor

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology; Yönetici Yetiştirme Programı (Management Trainee) ile geleceğin yönetici adaylarını yetkinlik mülakatlarıyla belirliyor ve hem şirket içi hem de özel eğitimlerle onları yetiştirerek geleceğin yöneticilerini...

VSY Biotechnology, geleceğin yöneticilerini yetiştiriyor

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology; Yönetici Yetiştirme Programı (Management Trainee) ile geleceğin yönetici adaylarını yetkinlik mülakatlarıyla belirliyor ve hem şirket içi hem de özel eğitimlerle onları yetiştirerek geleceğin yöneticilerini oluşturuyor.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş ve VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin'in Yönetici Asistanları, Management Trainee (MT) olarak seçiliyor.

Bu pozisyonlar sayesinde şirketin tüm departmanlarıyla etkileşim halinde olan yönetici adayları zaman içerisinde kariyer edinmek istedikleri departmanları belirliyorlar ve tercih ettikleri alanlarda kariyer planları çerçevesinde ilerliyor. Böylelikle şirketi iyi tanıyan ve pozisyonuna uygun yetkinlikleri taşıyan yöneticilere şirket bünyesinde yer verilmesi planlanıyor.

VSY Biotechnology yönetici yetiştirme stratejisi kapsamında MT olarak seçilen ve Varlıbaş'ın daha önce yönetici asistanlığını gerçekleştiren Sema Akıl, finans bölümünde kariyer yapıyor. Akıl, şu anda finans departmanında uzman yardımcılığı pozisyonunda MT programına devam ediyor. Varlıbaş'ın yeni Yönetici Asistanı Gülser Kıroğlu ve Göktekin'in Asistanı Cansu Akıcı da MT pozisyonunda görevlerini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göktekin, insan gücü ve kalitesinin şirketlerin en önemli kaynakları olduğunu belirterek, "MT'lerimizi seçerken aradığımız önemli kriterler bulunuyor. Yöneticilik vasıflarını taşıyan, iletişim yönü kuvvetli gelişime ve yeniliğe açık, analitik düşünülebilen adaylar tercih ediyoruz. 4 yıllık üniversite mezunu olması ve iyi derecede yabancı dil bilmesi de şartlarımız arasında. Yetkinlik bazlı mülakatlarımız alımlarımızda etkili oluyor. MT'lerimiz bulundukları pozisyon itibarıyla şirketin bütününü görme, yani tüm iş akış süreçlerinde deneyim elde etme imkanı buluyor. Sonrasında yaptıkları tercihler doğrultusunda kendi kariyer programlarını belirliyor." ifadelerini kullandı.

MT programı kapsamında VSY Biotechnology bünyesinde çalışan Kıroğlu, Akıl ve Akıcı da MT olarak işe başlamalarını kendileri için çok önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirterek, tüm iş süreçlerine hakim olabilmenin vizyonlarını geliştirdiklerini ifade etti.

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