VSY Biotechnology, şirket değerini 375 milyon avroya yükseltmeyi hedefliyor

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, 2022 yılında şirket değerini 375 milyon avroya yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, şirketin "Gelecek & Hedefler 2018 Toplantısı", VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, yönetim ve icra kurulu üyeleri ile 250 çalışanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Şirketin yönetim ve icra kurulu üyelerinin perküsyon enstrümanları ile gerçekleştirdiği mini konserle başlayan toplantıda, VSY Biotechnology'nin iç yapısı, süreçleri, dünya pazarlarındaki konumu ve finansal sonuçları ile hedef ve stratejileri değerlendirildi. Toplantının sonunda ise tüm çalışanlar perküsyon aletleri ile ritim tutup şarkı söyledi.

VSY Biotechnology CEO'su Özge Altunbaş Göktekin, toplantıda yaptığı konuşmada, VSY Biotechnology'nin 2022 hedefleri arasında şirket değerinin 375 milyon avroya yükselmesinin olduğunu aktardı.

Bunu yaparken yeni teknolojiler ile patentli ürünler sunmaya devam edeceklerini, ayrıca global pazardaki paylarını yüzde 4,5'e çıkarmayı öngördüklerini anlatan Göktekin, üretim teknolojisi yatırımlarına önem verdiklerini vurguladı.

Göktekin, VSY Biotechnology'nin misyonlarının "insanların yaşam kalitesini artırmak için en ileri teknolojiye sahip ürünleri yüksek kalite anlayışı ile üreten, sürdürülebilir büyümeye sahip global bir şirket" olduğunu kaydetti.





- 2018'de yüzde 59 büyüme hedefi





VSY Biyotechnology Yurtiçi Satış Pazarlama Grup Müdürü Neslihan Hotoğlu ve Yurtdışı Satış Pazarlama Grup Müdürü Fatih Ergin ise birlikte gerçekleştirdikleri sunumda, 2018 yılı pazar hedeflerine değinerek, 60'a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren VSY Biotechnology'nin yeni yılla birlikte ihracat yaptığı ülke sayısını ve satış kanallarını artırmayı planladığını, toplam pazarda ise geçen yıla göre yüzde 59'luk bir büyüme amaçladığını dile getirdi.

VSY Biyotechnology Finans Direktörü Emre Sanaktekin de şirketin finansal hedeflerini anlattığı sunumunda, ana performans göstergeleri ve süreçlere verdikleri önemi vurguladı.

Bu doğrultuda iç kontrol ve risk yönetimine sahip olduklarını belirten Sanaktekin, satın alma, depo ve lojistik birimlerinin tek çatı altında toplanmasıyla entegre bir yapı oluşturduklarını ifade etti.

VSY Biyotechnology Üretim Müdürü İsa Çim ise şirketin tüm üretim alanlarında kısa sürede hatasız üretim metodu olan 5S Yalın Üretim Tekniği'ne geçiş yaptıklarını kaydetti.

Bunun yanında Üretim-Geliştirme'nin (Ür-Ge) doğal süreçleri içerisinde olduğunu anlatan Çim, verimliliği artırmak için gerekli teknolojik yenilikleri de üretim süreçlerine dahil ettiklerini belirtti.

VSY Biyotechnology Kurumsal İletişim Müdürü Berna Özel Güvensan da "Güçlü iletişim, proaktivite, yenilikçilik, etik ve sorumlu davranışa sahip olmak, sürdürülebilirlik, kalite ve müşteri odaklılık VSY Biotechnology Ailesi'nin her bir üyesinin değerlerini oluşturmaktadır. Biz değerlerimize sahip çıkarak büyüyoruz." ifadelerini kullandı.