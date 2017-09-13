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"Wanted yaptı, herkese söylersiniz" dedi yakalandı

- Mersin'de hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, bir iş yerinden hırsızlık yapması üzerine yakalanarak cezaevine gönderildi

MERSİN (AA) - Mersin'de hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, bir iş yerinden hırsızlık yapmasının ardından yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezine giren silahlı ve maskeli şüpheli, iş yerindeki iki kasiyeri etkisiz hale getirerek 580 lira parayı alarak kaçtı.

Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasiyere "Olayı Wanted yaptı, herkese söylersiniz" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını izleyen ekipler, zanlının hırsızlık ve başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak gibi suçlardan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası alan firari Y.F. (17) olduğunu belirledi.

Ekipler, şüphelinin sosyal paylaşım sitesi hesabında "Wanted" (aranan) ismiyle profil oluşturduğunu da tespit etti.

Zanlı, polisin çalışması sonucu Mevlana Mahallesi'nde, olayda kullandığı kurusıkı tabanca, kar maskesi, eldiven ve sırt çantasıyla yakalandı.

Y.F, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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