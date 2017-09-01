Washington'da Kurban Bayramı namazı

WASHINGTON (AA) - ABD’de başkent Washington ve çevresinde yaşayan binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazında Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) buluştu.

Washington’a yarım saatlik mesafede Maryland eyaleti sınırları içindeki DCA, bu yıl da binlerce Müslüman'ın bayramda buluşma noktası oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren DCA’ya akın eden Türkler ve farklı etnik kimliklere sahip Amerikalı Müslüman cemaat, caminin avlusunu ve bahçenin büyük bölümünü doldurdu.

Namazın ardından teşrik tekbirleri getiren cemaat, daha sonra caminin avlusu ve bahçesinde bayramlaştı.

- Büyükelçi Kılıç: "Bu günler önemli manevi günlerimiz"

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu bayramlar bizleri bir araya getiren önemli manevi günlerimiz. Özellikle gurbette bunun anlamı bir başka oluyor. Türkiye Cumhuriyeti tarafından Amerika’daki Müslümanlara ve Türk toplumuna hediye edilen ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan bu camide vatandaşlarımızla ve tüm Müslüman kardeşlerimizle bir arada olduk, bayram namazımızı kıldık ve bayramlaştık.” dedi.

ABD ordusunda görevli Amerikalı Müslüman bir subay da DCA’nın ABD’deki en güzel camilerden biri olduğunu vurgulayarak, “Bu bayram günü burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

Suudi Arabistan kökenli olup Washington’da yaşayan Muhammed Medeni ise “Maryland’deki bu güzel camide birçok arkadaşımız ve dostumuzla birlikte bayram namazını kıldığımız için büyük mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.

- Yeni Müslüman olan Amerikalının sevinci

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Amerika Diyanet Merkezine gelen ve DCA İmamı Ali Tos huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Christopher Byron adlı Amerikan vatandaşı da AA muhabirine, "15 yaşından beri Kur’an-ı Kerim'i okuyor ve anlamaya çalışıyordum. Uzun bir sürecin sonunda Müslüman olmaya karar verdim ve bu Kurban Bayramı'nın en iyi başlangıç olduğunu düşündüm. Bu kararı verdiğim için çok mutluyum." şeklinde açıklama yaptı.

Byron, DCA’deki atmosferden çok etkilediğini kaydetti.