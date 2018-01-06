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Washington'daki Potomac Nehri dondu

- ABD'nin başkenti Washington'da da etkisi hissedilen aşırı soğuk hava dalgası, başkent ile Virginia eyaleti arasındaki Potomac Nehri'nin donmasına neden oldu

Washington'daki Potomac Nehri dondu

WASHINGTON (AA) - ABD'nin doğu yakasını etkileyen ve Washington'da da hissedilen aşırı soğuk hava dalgası nedeniyle başkent ile Virginia eyaleti arasında yer alan Potomac Nehri büyük ölçüde dondu.

ABD'de son yılların en soğuk kışı yaşanırken doğu eyaletlerini etkisi altına alan soğuk hava dalgası sebebiyle birçok göl ve nehrin donduğu bildirildi.

Başkentin sembollerinden Potomac Nehri'nin de büyük ölçüde donmasına neden olan soğuk hava, bölge sakinleri ve turistlere ilginç manzaralar sundu. Uzun zaman sonra ilk kez donan nehrin etrafında fotoğraf çeken turistler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Öte yandan, kentin farklı noktalarında yer alan çok sayıdaki yapay havuz donarken pek çok kişi, bu havuzların üzerinde patenle kayarak eğlendi.

ABD'nin en büyük kenti New York'ta da yoğun kar yağışı ve soğuk hava ile etkisini hissettiren dalga nedeniyle JFK Havalimanı'ndaki uçuşlar bir süre durdurulmuş, doğu bölgesindeki 3 binden fazla uçuş ise iptal edilmişti.

Birkaç gün daha sürmesi beklenen aşırı soğuk hava dalgası sebebiyle birçok eyalette acil durum ilan edilirken şu ana kadar soğuklardan etkilenen en az 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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