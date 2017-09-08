WFP'den Arakan için acil yardım açıklaması

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan yüz binlerce Arakanlı Müslüman (Rohingya) ile kamplarda yaşayan 106 bin kişinin ihtiyaçlarının karşılanması için acilen 14,8 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

WFP Sözcüsü Bettina Luscher, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısıda, özellikle Bangladeş'in Cox's Bazar kenti yakınında Arakanlı Müslümanların kaldığı kampa yeni gelen, açlıktan bitkin düşen kadın ve çocukların durumundan endişe duyduklarını belirtti.

Luscher, kampa gelen yaklaşık 3 bin hamile kadın, yeni doğum yapan anneler ve 5 yaş altı çocuklara buğday ve soyadan yapılmış yüksek besin değerli puding verildiğini aktardı.

Önümüzdeki 4 ayda Bangladeş'te kamplarda kalan Arakanlı sığınmacılar için acilen 14,8 milyon dolar ödeneğe ihtiyaç duyduklarını anlatan Luscher, bunun 10,3 milyon dolarının kamplara yeni gelen sığınmacılara yüksek enerjili bisküvi ve pirinç tedarik edeceğini bildirdi.

Ödeneğin, 3 milyon dolarının 25 Ağustos öncesi kamplarda yaşayan 106 bin sığınmacıya destek için harcanacağını vurgulayan Luscher, 1,5 milyon doları da kadın ve çocukların beslenmesine destek için kullanacaklarını ifade etti.

Arakan'da şiddet olaylarının yeniden başladığı 25 Ağustos'tan itibaren sınırı geçen sığınmacılara gıda temin ettiklerine değinen Luscher, bu kapsamda Cox's Bazar'da geçici olarak oluşturulan ve "tıka basa dolu" kamplardaki 52 bin kişiye yüksek enerjili bisküvi dağıttıklarını kaydetti.

Luscher ayrıca 9 Eylül'den itibaren kamplara yeni katılan ailelere önümüzdeki 4 ayda her ay 50 kilogram pirinç dağıtmayı planladıklarını aktardı.

WFP Sözcüsü Luscher, WFP'nin Arakan eyaletinde gıda yardımı yapmaya başladığını da ifade etti.

WFP yetkilileri, geçen hafta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakan'daki gıda yardımı faaliyetlerini güvenlik sorunları nedeniyle askıya aldığını bildirmişti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Leonard Doyle ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Duniya Aslam Khan BM Cenevre Ofisi'nde bu sabah düzenlenen basın toplantısında, son iki haftada Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 270 bine ulaştığını duyurmuştu.







