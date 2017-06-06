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WIN EURASIA iftar programı

ANKARA (AA) - Hannover Fairs Turkey Fuarcılık AŞ tarafından düzenlenen WIN EURASIA fuarları kapsamında iftar verildi.Hannover Fairs Turkey Fuarcılık AŞ Genel Müdürü Alexander Kühnel, Ankara Crowne Plaza'da gerçekleşen iftar programında yaptığı...

WIN EURASIA iftar programı

ANKARA (AA) - Hannover Fairs Turkey Fuarcılık AŞ tarafından düzenlenen WIN EURASIA fuarları kapsamında iftar verildi.

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık AŞ Genel Müdürü Alexander Kühnel, Ankara Crowne Plaza'da gerçekleşen iftar programında yaptığı konuşmada, Ankara'nın endüstri anlamında en önemli şehirlerden olduğunu ve bu nedenle yıl içerisinde ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ramazan vesilesiyle düzenledikleri iftar buluşmasının çok değerli olduğunu dile getiren Kühnel, şunları söyledi:

"Sekiz yıldır Türkiye'deyim ve çok fazla iftara katıldım ama bu benim ev sahipliği yaptığım ilk iftarım. Bizi destekleyen başta İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) ve Türkiye Akışkan Gücü Derneği (AKDER) olmak üzere tüm partnerlerimize bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki bu Ramazan hepimize ve ülkemize barış, huzur, kardeşlik ve iyilik getirecek."


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Hannover Fairs Turkey Fuarcılık AŞHannover Fairs Turkey Fuarcılık AŞ Genel Müdürü Alexander KühnelWIN Eurasia
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