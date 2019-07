Wish More Hotel İstanbul geleneksel lezzetleri yeniden sofralara taşıyor Misafirlerine daima en leziz tatları sunma misyonunu benimseyen Wish More Hotel İstanbul, zamanla unutulan, ancak kısa süre önce yeniden yetiştirilmeye başlanan Bayrampaşa Enginarı’nı lezzet tutkunlarının sofralarına taşıyor. Otelin deneyimli ve maharetli şeflerinin Temmuz ayı menüsüne özel olarak hazırladıkları Zeytinyağlı Enginar Carpaccio, Bayrampaşa Enginarı’nın eşsiz ve geleneksel tadını özleyen misafirlerin beğenisine sunuluyor.

Bir zamanlar Bayrampaşa’nın adıyla anılan ve lezzeti tüm İstanbul’da nam salmış olan bir sebze vardı. “Enginarın en iyisi” dendiği zaman akıllara hemen o gelirdi. Bahçeciliğin zaman içinde azalmasıyla Bayrampaşa Enginarı’nın o eşsiz tadı da unutulmaya yüz tuttu.



Sürpriz tatlarla yılın her dönemine lezzet katan Wish More Hotel İstanbul, son dönemde yeniden canlandırılmaya çalışılan Bayrampaşa Enginarı’nı damaklarla yeniden buluşturmak, geleneksel lezzetleri sofralara yeniden taşımak için kolları sıvadı.



Misafirlerine daima en leziz tatları ulaştırma misyonunu benimseyen Wish More Hotel İstanbul’un maharetli şefleri, Türk ve dünya mutfaklarının en gözde lezzetlerini yaratıcı dokunuşlarla yeniden yorumlayarak misafirlerin iştahını kabartan menüler hazırlıyor. Zengin sofraların sebzesi olarak bilinen Bayrampaşa Enginarı da bu misyonla, Wish More Hotel İstanbul’un Temmuz ayı menüsüne dahil edilerek sofralardaki yerini alıyor.



Wish More Hotel İstanbul şeflerinin enfes Bayrampaşa Enginarı’nı İtalyan mutfağının klasiklerinden carpaccio ile birleştirdiği Zeytinyağlı Enginar Carpaccio, sıra dışı lezzetiyle misafirlerin beğenisine sunuluyor.



Domates ve rokanın mükemmel uyumuyla hazırlanan Zeytinyağlı Enginar Carpaccio’nun tadına doyulmaz lezzetini ve Bayrampaşa Enginarı’nın nostaljik tadını deneyimlemek isteyen misafirler, Wish More Hotel İstanbul’un asma katında yer alan konsept restoranında bir araya geliyor.



