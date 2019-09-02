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Wofex Gıda Fuarı’na damgasını vurdu

Dünyanın en büyük gıda fuarlarından Wofex Gıda Fuarı 2019’da Duru Bulgur rüzgârı esti. Türk bulgurunun geleneksel ve yenilikçi lezzetlerini tanıtan Duru Bulgur, fuarın en dikkat çekici markalarından biri olmayı başardı.

Wofex Gıda Fuarı’na damgasını vurdu
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Türkiye’de bulguru sofralara en sağlıklı haliyle kazandırmayı ve dünyaya tanıtmayı hedefleyen Duru Bulgur, birbirinden lezzetli ürün çeşitleriyle, Filipinler’de düzenlenen 19. Wofex Gıda Fuarı (World Food Expo) 2019’da büyük ilgi gördü. 

Filipinler’in Manila kentinde 7-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Wofex Gıda Fuarı’na dünyanın farklı ülkelerinden 445 şirket katıldı. Fuarı hazır yemek servisleri, aşçılar, aşçılık okulları, distiributörler, girişimciler, ihracatçılar, gıda üreticileri, gıda işleyicileri, toptancılar, parakendeciler, ithalatçılar, satın almacılar ve horeca sektöründen çok sayıda kişi ziyaret etti. 

4. kez Wofex Gıda Fuarı’na katılan Duru Bulgur, 18 metrekarelik stant alanında gerçekleştirdiği tadım etkinliğiyle büyük beğeni topladı. Duru Bulgur ürünleri, daha önceki fuarlarda olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilerden tam not aldı. Duru Bulgur sayesinde hayatında ilk kez bulguru tadan ziyaretçiler, bulgurun pişirimi, farklı tarifleri ve ürünler hakkında detaylı bilgi aldılar. 

Duru Bulgur’un Başbaşı Bulgur, Pilavlık Bulgur ve Köftelik Bulgur ürünleriyle hazırlanan tariflerin yer aldığı tadım etkinliğinde; bulgur pilavları, salata, köfte ve tatlı çeşitlerinden oluşan 11 farklı yemek, katılımcılara ikram edildi. 

Ürün çeşitliliği ile farklılaşan Duru Bulgur, bir yandan da Türk bulgurunun dünyaya tanıtılması adına önemli bir görev üstleniyor.

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