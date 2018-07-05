Workinton Sabiha Gökçen Açıldı

Türkiye’de havalimanında bulunan ilk coworking alanı olan Workinton Sabiha Gökçen, kısa süre içinde çok seyahat eden, trafik karmaşasından uzak kalmak ve zamanı iyi değerlendirmek isteyen kurumsal firma çalışanlarının ideal çalışma alanı olacak. Aynı zamanda da alanda bulunan şirketlerin toplantılarını rahat ve prestijli bir ortamda gerçekleştirmelerine de imkan sağlayacak.









Türkiye’de coworking sektörünün en hızlı büyüyen girişimcisi konumunda bulunan Workinton, 2018 yılında ulusal ve uluslararası yatırımlarına hızla devam ediyor. Yılın ilk yarısında Alfardan Group işbirliği ile Katar Doha Şubesi’ni hizmete açan Workinton, 16’ncı şubesini İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda faaliyete geçirerek bir ilke daha imza attı. Türkiye’de bir havalimanında açılan ilk coworking alanı olan Workinton Sabiha Gökçen, havalimanının kara tarafında iç hatlar ve dış hatların tam ortasında yer alıyor ve 500 m2 alanda 3 toplantı odası ve 70 kişilik coworking alanına sahip.







Şubelerini açarken müşterilerinin hızla değişen farklı ihtiyaçlarını nasıl karşılarız konusuna odaklandıklarını belirten Workinton CEO’su Pınar Massena, “Dünyada ve ülkemizde iş yapış şekilleri tamamen değişti. Kimse sabit bir mekana ve zamana bağlı kalmak istemiyor.Vaktimiz az ve herşey çok hızlı olsun istiyoruz. Biz de ülke ve şehir dışından müşterileri ile hiç vakit kaybetmeden toplantı yapmak isteyen kurumsal müşterilerimiz ve havalimanında bulunup vakti olan örneğin bir aktarma için beklemesi gelen ama aynı zamanda konforlu bir ortamda çalışmak isteyenler için bir çözüm düşündük ve Workinton Sabiha Gökçen’i hayata geçirdik.Ülkemizde havalimanında ilk kez bir coworking alanı bulunuyor. Havalimanında toplantınızı yapıp, İstanbul şehir trafiğine hiç girmeden zamandan tasarruf ederek geri dönmenin büyük bir lüks olduğunu düşünüyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yılın ilk 6 ayındaki yolcu trafiği 16 milyonu geçti. Bu bizim için çok büyük bir potansiyel. Workinton Sabiha Gökçen’in müşterilerimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını değerlendiriyoruz” dedi.







Workinton Sabiha Gökçen hakkında değerlendirmelerde bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral, havalimanının İstanbul, Gebze, Kocaeli, Bursa ve Yalova gibi sanayileşmenin en yoğun olduğu şehirlerin yanıbaşında olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Sahip olduğumuz bu özellik nedeniyle gerek yurtiçine gerekse yurtdışına yönelik çok yoğun iş seyahatlerine ev sahipliği ediyoruz. Gerek iş insanları gerekse profesyonel yöneticiler, bu yoğun seyahat trafiği içerisinde vakit kaybetmemek adına toplantı yapabilecekleri bir mekan arayışında oluyorlardı. Workinton Sabiha Gökçen işte tam da bu noktada, Türkiye’de bir ilke imza atarak, bu profildeki misafirlerimize hizmet vermiş olacak.”







Workinton, Ortak Çalışma Alanları sektörünün şube, metrekare, kullanıcı ve bünyesinde yer alan şirket sayısı bakımından Türkiye’de lider marka konumunda yer alıyor. 16 farklı lokasyonda, 12 bin 500 metrekare alanda coworking, sanal ofis, hazır ofis, toplantı salonu ve Kuluçka Merkezi hizmetleriyle 15 binden fazla üyeye ve 2 binden fazla şirkete hizmet veriyor.

