İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin organizasyonu ile gerçekleşecek olan World Cities Congress İstanbul, nisan ayında teknoloji sektörünü ağırlayacak.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Akıllı şehirlerle tanışın" sloganıyla düzenlenen World Cities Congress İstanbul'un 17-19 Nisan tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, 19 ülke ve 190 şehirden temsilcilerin katılacağı, ulusal ve uluslararası 140 konuşmacının akıllı şehir çözümleri ile geleceğin daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve verimli olması başlığından yola çıkarak bilgi paylaşımında bulunacağı organizasyonda kamu kurumları, Ar-Ge merkezleri, ilçe belediyeleri, teknokentler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve yeni girişimcilerin akıllı şehir dönüşümü için fuarda yer alacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Başkanı Mevlüt Uysal, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki akıllı şehir dönüşümüne İstanbul öncülük edecek. Ulaşım, enerji, kamu hizmetleri ve sağlık gibi şehir sakinlerinin en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda güçlü bir teknolojik altyapının kullanılıyor olması, İstanbul'u ideal bir akıllı şehir adayı haline getiriyor. Burada gerçekleşecek bir akıllı şehir dönüşümü hem kolay ve verimli olacak hem de tüm Türkiye'ye örnek olacaktır. Akıllı şehir dönüşümü Türkiye için kritik ve olmazsa olmaz geçişlerin başında geliyor. Türkiye gibi 2023, 2053 ve 2071’e kadar uzun vadeli hedefleri olan güçlü ülkelerin, yönetim süreçlerinde bilgi teknolojilerini devreye almaması düşünülemez. Bu nedenle akıllı şehir dönüşümüne yönelik yaptığımız çalışmalar başta Başbakanlık olmak üzere kamu kurumları, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları tarafından da desteklenmektedir."

Akıllı şehirlerin başta binalar ve ulaşım olmak üzere sağlık, güvenlik, enerji ve çevre gibi unsurların birbirinden bağımsız süreçler olarak değil, bir bütünün birbirini etkileyen bileşenleri olarak yönetilmesini sağladığı vurgulanan açıklamada, özellikle İstanbul gibi nüfusun yoğun, şehirleşme ihtiyacının yüksek olduğu yerlerde etkin, şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim gerçekleştirmenin mümkün olduğu belirtildi.

Bütünsel bir bakış açısıyla şehrin daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve verimli olması için bilgi iletişim teknolojilerinin ortaya çıkardığı çözümlerin kullanıma alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsana ve çevreye fayda sağlama hedefiyle kurulan akıllı şehirler, nesnelerin interneti, büyük veri ve mobilite gibi diğer teknolojik trendlerden güç alıyor. İstanbul'da bugüne kadar şehir yönetimi için gerçekleştirilen bilgi teknolojileri yatırımları, akıllı şehir dönüşümü için ideal bir zemin oluşturuyor. Şehrin öncelikli ihtiyaçlarından biri olan ulaşım alanında yapılan Toplu Ulaşım Bilgi Sistemi (TUBS), İtaksi ve İBB Yol Gösteren gibi büyük ölçekli yatırımlar ile akıllı şehirciliğin temelleri atılıyor. İBB Veri Merkezi (Data Center) Projesi, İBB Kent Yönetimi ve Afet Eğitim Merkezi gibi yatırımlar şehir yönetimini verimli, merkezi ve hatadan arınmış süreçlerle destekliyor. Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi yatırımı ise alternatif enerji kaynaklarına odaklanarak, Türkiye'nin en çok enerji tüketen 'iş merkezi' İstanbul’un enerji ihtiyaçlarına yenilikçi ve sürdürülebilir yanıtlar veriyor."

