WorldFood’a güvenilirlik damgası vurulacak

Bu yıl 30’uncu kez düzenlenecek Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı- WorldFood İstanbul, sektörü yeni ürün ve hizmetlerle tanıştıracak. Ayrıca sektör gündeminin mercek altına alınacağı Food Arena etkinlik programı da zengin içeriği ile katılımcılarla buluşacak.

Geleneksel hale getirdiği fuar panellerine devam eden Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri ile fuarın ilk günü (1 Eylül) ziyaretçilerle buluşacak. ‘’Üretim ve Tedarik Zincirinde Güvenilir Olmak” başlıklı panel ile güvenilirlik kavramı için farklı kurumların yorumlarının alınacağı etkinlikte önemli isimler yer alıyor. Moderatörlüğünü Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ ın yapacağı panelde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer ve Topkapı Üniversitesi Gastronomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi konuşmacı olarak yer alacak.

İnsanoğlunun en temel hakkı olan sağlıklı yaşama ulaşmanın güvenilir ürünlerden ve toplumsal farkındalıktan geçtiği inancı ile yola çıktıklarını söyleyen Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ‘’Platform olarak en temel amacımız güvenilir ürüne ulaşmak. Bu kapsamda 40’a yakın STK üyesi, 3bin 500’e yakın bireysel üyesi ile yola çıkan platformumuz geleneksel hale gelen fuar etkinliklerine bir yenisini ekliyor ve en güvenilir adreslerden olan WorldFood İstanbul çatısı altında konunun paydaşları ile bir araya geliyor. Ürün güvenliği, tedarik zincirinde güvenlik ve güvenilir ürüne nasıl ulaşırız? konularını tartışacağımız panel sonunda ise Ürün Güvenliğinde Sektöre Değer Katanlar’a teşekkür edeceğiz’’ diye konuştu.

1 Eylül tarihinde 15:30-17:30 saatleri gerçekleşecek Güvenilir Ürün Platformu etkinliklerine ücretsiz katılım için üzerinden kayıt yaptırmak mümkün olacak.