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Xiaomi Redmi S2 n11.com'da satışa açıldı

İSTANBUL (AA) - Çinli Xiaomi’nin selfie çekimlerinin en iyi Redmi üyesi olarak nitelendirilen akıllı telefonu Xiaomi Redmi S2 n11.com’da satışa sunuldu.n11'den yapılan açıklamaya göre, yapay zekalı çift kamera ve piksel birleştirme...

Xiaomi Redmi S2 n11.com'da satışa açıldı

İSTANBUL (AA) - Çinli Xiaomi’nin selfie çekimlerinin en iyi Redmi üyesi olarak nitelendirilen akıllı telefonu Xiaomi Redmi S2 n11.com’da satışa sunuldu.

n11'den yapılan açıklamaya göre, yapay zekalı çift kamera ve piksel birleştirme teknolojisiyle AI Beautify özelliğine sahip 16 megapiksel ön kamera özelliklerini barındıran Redmi S2, sade ve modern tasarımıyla da dikkati çekiyor.

16MP çözünürlüğündeki ön kamerası ve mükemmel selfieler için geliştirilen yapay zeka destekli güzelleştirme özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan cihaz, Xiaomi açıklamasına göre Redmi markalı telefonlar arasındaki en iyi selfie kalitesini vadediyor.

1440×720 piksel çözünürlükte 5,99 inç 18:9 ekran üzerine kurulan telefon, Snapdragon 625 işlemci taşıyor. 3080 mAh bataryayla gelen Redmi S2’nin 3GB RAM+32GB versiyonu bin 349 TL, 4GB RAM+64GB versiyonu ise bin 549 TL fiyat etiketi ile n11.com’da satışa sunuluyor.


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Anahtar Kelimeler:
BilişimN11Redmi S2
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