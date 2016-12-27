Yaban hayatına 350 ton yem desteği

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 2016-2017 kış döneminde yaban hayatına 350 ton yem takviyesi yapmayı planlıyor.

DKMP Genel Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşamalarını, yerleşim merkezlerine inmelerini önlemek amacıyla yaban hayvanlarına ve kuşlara yem takviyesi yapmaya devam ediyor.

Her yıl tonlarca yem, yaban hayatını korumak için doğaya bırakılıyor. Doğaya geçen yıl kış aylarında 330 ton yem bırakılırken, 2016-2017 kış döneminde de yaban hayatı için 350 ton yem takviyesi yapılması hedefleniyor.

DKMP Genel Müdürü Nurettin Taş, AA muhabirine, yaban hayatı için yürütülen yem desteği çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Yaban hayatına sahip çıkılması gerektiğini belirten Taş, "Bu zorlu kış şartlarında hemen yanı başımızda duran, dünyamızı paylaştığımız canlılarımızı görmezden gelemeyiz." ifadesini kullandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun verdiği talimatlarla her yıl yemleme çalışmalarına hedeflerini artırarak devam ettiklerine dikkati çeken Taş, şunları kaydetti:

"Yemleme çalışmalarında ecdadımızın hayvan sevgisi ve hayvanlara verdiği önemden feyz alıyor, yaban hayatının canlılarını özellikle aç bırakmamak adına gayret gösteriyoruz. Gerek Osmanlı döneminde inşa edilen göçmen kuşların tedavi edildiği hayvan hastaneleri gerekse cami ve medrese gibi mimari yapılara yapılan kuş evleriyle ecdadımızın hayvanlara gösterdiği sevgi ve merhamet bizlere örnek teşkil ediyor. Bakanlık olarak ecdadımızın izinde yürümeye çalışıyoruz. Ayrıca bu hususta yemleme seferberliğimizde bizlere destek olan halkımıza teşekkür ediyor ve desteklerinin devamını bekliyoruz."