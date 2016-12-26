Yaban hayatına dokunan yandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Mardin, Siirt, Elazığ, Batman ve Bingöl'de, yılın 11 ayında kaçak avlandığı belirlenen 326 kişiye, 463 bin 368 lira ceza uygulandı.

Av ve yaban hayatını yaşam alanlarıyla korumayı, bu kaynakları gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen Orman ve Su İşleri Bakanlığı, kaçak avcılara fırsat vermiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman genel müdürlükleri başta olmak üzere jandarma, polis, muhtar ve fahri av müfettişlerinin de destekleriyle, kaçak avlananlarla etkili mücadele yürütülüyor.

Alandaki çalışmaların yanı sıra sosyal medyayı inceleyen ekipler, burada yayınlanan yasa dışı av görüntülerini tespit edip, kabahatliler hakkında yasal işlem yapıyor.

- Bölgede de etkin çalışma yürütülüyor

Diyarbakır, Mardin, Siirt, Elazığ, Batman ve Bingöl'de, keklik, saka, yaban ördeği, tavşan, yaban domuzu, yırtıcı kuş, ceylan, karaca, yaban keçisi, bıldırcın, çulluk gibi hayvanları kaçak avladığı belirlenen 326 kişiye, 463 bin 368 lira ceza kesildi.

Bingöl ve Batman'da ise nesli yok olma tehlikesi altında bulunan, korunan bitki türleri arasında yer salan salep orkidesi soğanını söken 8 kişiye, 329 bin 565 lira idari ceza verildi.

Bu ceza, Çevre Kanunu'nun "Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından, nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas olup, mevzuata aykırı biçimde ticarete konu edilmeleri yasaktır." hükmü gereğince uygulandı.

Yasak avlanma ile yaban hayatı ve bitki çeşitliliğinde meydana gelen tahribat ile eksilmenin önüne geçilmesi amacıyla kesilen cezalar, av hayvanı türlerine göre Orman ve Su İşleri Bakanlığı av komisyonlarınca tespit ediliyor.

Yaban hayatının korunmasında sadece cezalarla yetinilmiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölgelerinde karlı ve soğuk havalarda yem bulmada sıkıntı çeken yaban hayvanları için her yıl doğaya tonlarca buğday, yonca, ot ve kemik bırakılıyor.

- 18 bin öğrenci bilgilendirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şube Müdürü Ercan Turan, doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yaban hayvanı nesillerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Yaptırımlarımızın sebebi, yaban hayvanlarının neslini korumak ve sürdürülebilir avcılığı sağlamaktır. Amacımız hayvan katliamını önlemektir. Kurumumuz bünyesinde av meraklılarına eğitimler veriyoruz. Yeni nesilleri de bu anlamda eğitiyoruz. Batman'da 56 okulda 18 bin öğrenciye bu konuda eğitimler verdik. Eğitim alanlara da avlanma konusunda belli limitler getiriyoruz. İsteyen istediği şekilde hayvanları avlayamayacak, aksi takdirde cezai işlem uyguluyoruz."

- Tekrar doğaya bırakıldılar

Doğa Koruma ve Mili Parklar Mardin Şube Müdürlüğü tarafından, yetiştirilen 100 ve kaçak avcılardan alınan 27 keklik doğaya salındı.

Yıl içinde avcılarda ele geçirilen 2 kartal, 2 balıkçıl ve 3 yetişkin kurt ise Şanlıurfa'da rehabilite edilerek, doğal yaşamlarına bırakıldı.

Öte yandan, kaçak avlanmanın önlenmesi için Mardin ve ilçelerinde avcılık kursları açıldı.

- Elazığ'da su samuru doğaya salındı

Orman ve Su İşleri Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri ise yıl içinde aralarında keklik, tavşan ve ördeğin de bulunduğu 39 yaban hayvanını kaçak avlayanlara para cezası uyguladı. Av kontrolü sırasında ele geçirilen 20 yarı otomatik av tüfeği, 23 kafes ve 14 tuzağa el konuldu.

Öte yandan, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türlerin kırmızı listesinde yer alan su samuru, 22 Ocak'ta Karakoçan ilçesi Çavuşyolu köyü yakınlarında muhtar Atilla Zurel ve köylüler tarafından bulunmuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri, avlanması yasak su samurunu, yaptığı kontrolün ardından doğal yaşam alanına bıraktı.

- Sosyal medyadan tespit edildi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kaçak avladıkları kekliklerle çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşan avcıya, bin 326 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürü Erdal Seven, yaklaşık 2 ay önce M.Ö'nün öldürdüğü iki keklikle sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf üzerine araştırma yapıldığını söyledi.

Araştırma sonucunda, M.Ö'nün belgesi olmadan avlandığının tespit edildiğini bildiren Seven, bu kişiye, Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, belgesi olmadan avlandığı için 526, öldürdüğü iki keklik için de 800 lira ceza uygulandığını kaydetti.



