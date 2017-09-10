Yaban hayatının güzellikleri fotokapanlara takıldı

HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - Hatay'da, çizgili sırtlandan uzun kuyruklu kirpiye, kurt sürüsünden nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan dağ ceylanlarına kadar çok sayıda farklı tür, fotokapanlara takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Hatay Şubesince yürütülen çalışmalarla doğaya yerleştirilen 22 fotokapan, yaban hayvanlarının ve yeni türlerin renkli dünyası ve yaşamlarıyla ilgili görüntülerin elde edilmesine yardımcı oluyor.

Kırıkhan, Reyhanlı ve Kumlu ilçeleri arasındaki Suriye sınır hattı boyunca doğal yaşamın hüküm sürdüğü bölgelere yerleştirilen fotokapanlar sayesinde, nadir rastlanan çizgili sırtlandan Hatay dağ ceylanına, saz kedisinden uzun kulaklı çöl kirpisine, kuyruk süren, kaya sansarı ve oklu kirpiye kadar çok sayıda yaban hayvanı görüntülendi.

Isıya ve harekete duyarlı fotokapanlara farklı zaman dilimlerinde yansıyan görüntülerde, su içmeye gelen kuş türleri ve bunları avlamaya çalışan koca engerek yılanı, çizgili sırtlan ve kurt sürülerinin geçişi dikkat çekti.

Fotokapanlara yakalanan koyun ve keçi sürüleri ile ıslık çalarak sürüsünü otlatan çobanlar da renkli görüntüler oluşturdu.

Bölgenin biyoçeşitliliğini kayıt altına almak için yerleştirilen fotokapanların adeta belgeselleri aratmayan kayıtları, yaban hayatın güzellikleri ve 15'ten fazla hayvanın doğal yaşamının güzelliklerini yansıttı.

Türkiye Tabiatı Koruma Derneği Hatay Şube Başkanı Abdullah Öğünç, dernek olarak 7 yıldan bu yana bölgedeki tür çeşitliliğini araştırmak ve korumak için çok sayıda çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Yaklaşık 2 yıl önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ile başlattıkları fotokapan çalışmalarıyla bölgenin zenginliğini kameralara da yansıttıklarını belirten Öğünç, bölgenin biyoçeşitlilik açısından Afrika'nın Serengeti Milli Parkı'ndan farksız olduğunu vurguladı.

- Hedef, bölgenin "korunan alan" ilan edilmesi

Fotokapanlara yansıyan 15'in üzerinde canlı türünün rapor haline getirilip Orman ve Su İşleri Bakanlığına sunulduğunu bildiren Öğünç, şu bilgileri aktardı:

"Hedefimiz, çalışma sahamıza 'korunan alan' statüsü verilmesi. Elde ettiğimiz veriler, bir milli park yahut da tabiat parkı veya yaban hayatı geliştirme sahası içerisinde aranan kaynak değerlerin çok üzerinde. Yani şu an Türkiye genelinde 42 milli park ilan edilmiş alan var fakat bu milli park ilan edilmiş alanların kaynak değerlerine baktığımızda hiçbirinin bizim çalışma sahamızla elde ettiğimiz kaynak değerleri kadar zengin olmadığını görüyoruz. O yüzden bu alana bir korunan alan statüsü verilmesini sağlamak istiyoruz, bununla ilgili de önemli bir mesafe kaydettik."

Dernek bünyesinde yer alan memeli uzmanı Dr. Muhsin Çoğal da fotokapanlar sayesinde alanda yayılış gösteren orta ve büyük memeli türlerini tespit etme şansı yakaladıklarını anlattı.

Birçok türün fotokapana yansıdığını anımsatan Çoğal, şimdiki hedeflerinin daha önce hiç kaydı alınmayan Anadolu parsını fotokapan ile görüntülemek olduğunu kaydetti.