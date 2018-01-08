Yaban hayvanları av köpeklerine saldırdı

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yaban hayvanlarının saldırdığı iki köpekten biri telef oldu, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dereçetinören köyünde ikamet eden Rıdvan Adıgüzel, ava çıktığı "Memati ve "Garip" isimli köpeklerini dolaşmaları için serbest bıraktı. Ormanlık alana giden köpekler, ertesi gün yaralı şekilde geri geldi.

Adıgüzel, yaralı köpekleri zaman kaybetmeden ilçedeki veterinere götürdü. Köpeklerden yarası ağır olan "Memati" telef olurken, veteriner hekim tarafından ameliyat edilen "Garip" ise sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Köpeklerini çok sevdiğini ifade eden Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerine domuzların saldırmış olabileceğini söyleyerek, "Çok üzgünüm, en tecrübeli köpeğimin karın kısmı yarılmış. İyileşmesi için veterinere getirdik ancak onu kaybettik. Diğeri tedavi edildi ama bir daha nasıl olur bilemiyorum." diye konuştu.

Veteriner hekim Sibel Berber ise 17 yıllık veteriner olduğunu belirterek, "Bu tür olaylar bölgemizde çoğaldı. Köpekler ölüyor veya yaralanıyor. Elimizden geldiğince onları iyileştirmeye çalışıyoruz. Çiftçiler çok üzgün." şeklinde konuştu.