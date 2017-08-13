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Yaban hayvanlarına tankeriyle su taşıyor

- Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Yeniakpınar köyünde çiftçilik yapan doğa gönüllüsü Demir, traktörüne bağladığı tankerle bölgedeki yaban hayvanları ile kuşlara her hafta yaklaşık 5 ton su taşıyor - Çölkoşarı, bağırtlak ve kum kekliği gibi nadir görülen bazı kuş türleri, susuzluklarını Demir'in suluklar ve kaya çukurlarına bıraktığı suyla gideriyor

Yaban hayvanlarına tankeriyle su taşıyor

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Yeniakpınar köyünde çiftçilik yapan Ahmet Demir, bölgedeki yaban hayvanları ile kuşların ihtiyacını karşılamak için traktörüne bağladığı tankerle her hafta yaklaşık 5 ton su taşıyor.

Türkiye'de yaban hayatını ve hayvanları koruma altına alan Orman ve Su İşleri Bakanlığının yürüttüğü çalışmalara duyarlı vatandaşlardan da destek geliyor.

Özellikle aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde susuzluk çeken yaban hayvanlarının imdadına vatandaşlar yetişiyor.

Tabiata gönül veren Demir, her hafta tankerle yaban hayvanları için 5 ton su taşıyor.

Yeniakpınar köyü bozkırlarındaki çölkoşarı, bağırtlak, kum kekliği, çorak toygarı ve dağ mukallidi gibi nadir görülen bazı kuş türleri, yaşamlarını Demir'in suluklar ve kaya çukurlarına bıraktığı suyla sürdürüyor.

Özellikle bölgenin en nadir görülen kuş türü çölkoşarı, haziran aylarında yöreye gelerek kuluçka dönemini burada geçiriyor ve yavrularını büyütüyor, eylül aylarından itibaren de güneye, Afrika'ya göç ediyor.

- "Tabiattaki her canlı bizim için değerlidir"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örnek davranışından dolayı Demir'e teşekkür etti.

Bakanlık olarak yaban hayvanları için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Biz yaban hayvanları için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımız da bu konuda bize destek veriyor. Bunun en büyük örneklerinden biri de Şanlıurfa'daki vatandaşımızın sergilediği davranış. Ben bu vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Yurttaşlarımızı özellikle aşırı sıcakların yaşandığı günlerde yaban hayvanlarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum.

Tabiattaki her canlı bizim için değerlidir."

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