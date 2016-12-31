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Yaban hayvanlarının popülasyonu araştırılıyor

- Giresun'da, yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması amacıyla yapılan çalışmalarda, özellikle yaban keçisi, karaca ve keklik popülasyonunda artış olduğu belirlendi

Yaban hayvanlarının popülasyonu araştırılıyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da, yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerince yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması çalışması kapsamında kurt ve keçi gibi hayvanlar, doğal ortamlarında görüntülendi.

Giresun Şube Müdürü Ertan Kuduban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılda dört kez Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sisdağı ve Akılbaba bölgelerinde envanter çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu ilçelerde yaban hayatı yönünden iyileşme olduğunun ortaya çıktığını dile getiren Kuduban, özellikle yaban keçisi sayısında muazzam bir artış bulunduğunu belirtti.

Ayı ve kurt popülasyonunun normal seviyelerde olduğunu bildiren Kuduban, bölgede vaşak da gözlenebildiğini, nesli azalan çakal popülasyonunda da iyileşme olduğunu aktardı.

- 2 bin civarında dağ keçisi gözlemlendi

Çalışmalarında bölgede 2 bin civarında yaban keçisi tespit ettiklerine dikkati çeken Kuduban, karaca popülasyonun da da artış görüldüğünü söyledi.

Ertan Kuduban, keklik popülasyonunun da iyi durumda olduğuna işaret ederek, "İlimizde geçmişte neredeyse yok olma durumundaki çil keklikte çok güzel popülasyon olduğunu gözlemledik. Bunun yanında derelerin çoğunda kuğu ve ördek olduğunu gördük." dedi.

Arazideki foto kapanlardan da güzel görüntüler elde ettiklerini dile getiren Kuduban, şunları kaydetti:

"Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri, Karadeniz ardı ve karasal iklimin geçiş bölgesi. Ön kısmı Karadeniz iklimine sahip olduğundan Giresun, yaban hayvanları yönünden diğer illere göre avantajlı durumda. Giresun, Samsun'dan Sarp'a kadar, Artvin'den sonra en avantajlı ikinci il sayılabilir. Kimyasalların ve fındıkta toz ilaç kullanımının, suni gübre kullanımının azalması bu artıya sebep olarak gösterilebilir."

Habitat yönünden de çalışmalar yaptıklarını bildiren Kuduban, "Özellikle meyve fidanı ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Yaban hayatının çok önemli olduğu bölgelere bu sene 5 bine yakın meyve fidanı diktik, kanatlılar için de 600 dönüm tarla ektik." ifadesini kullandı.


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Ertan KudubanGiresunOrman Ve Su Işleri BakanlığıYaban HayatıYaban Hayvanlarının Envanteri
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