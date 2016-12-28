Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Yaban keçileri kayıt altına alınıyor

- Adana'da yürütülen envanter çalışmasına göre, Anadolu yaban keçisi popülasyonu geçen yıla göre yüzde 10 arttı - Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ceyhan: - "Bu sene yaptığımız çalışmalarda Karanfil Yaban Hayatını Geliştirme Sahası'nda bin 722, Ekicik Devlet Avlağı'nda 417, Belemedik Devlet Avlağı'nda 670 yaban keçisi tespit edilmiştir"

Yaban keçileri kayıt altına alınıyor

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Adana'da yapılan envanter çalışmasında, Anadolu yaban keçisi popülasyonunun geçen yıla göre arttığı belirlendi.

Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürü Erdal Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu yaban keçilerinin dişilerinin sürü olarak gezdiğini, bağımsız gezen erkeklerin ise bu dönemlerde çiftleşme amacıyla dişi sürülere yaklaştığını belirtti.

Hayvanların bu davranış şeklinin, kendilerinin her yıl yaptığı popülasyon belirleme, envanter sayma çalışması için avantaj sağladığını ifade eden Ceyhan, bu yıl da sorumluluk bölgelerinde aralık ayında sayım çalışması yaptıklarını aktardı.

Ceyhan, şöyle devam etti:

"Bu sayımları bu sezonda yapmamızın nedeni çiftleşme dönemi olduğu için erkek bireylerin dişi sürülerine yaklaşıyor olmaları. Normal zamanda çok zor görebileceğiniz erkek bireyler, kızışma döneminde dişi sürülere yaklaşıyor. Böylece dişi bireylerden öte erkek bireyleri de birlikte tespit etme imkanı buluyoruz. Bu sayımlarda yaşlar da boynuz yapılarından belirlendiği için gerek av turizmi, gerekse doğal zenginliklerimiz kayıt altına alınmış oluyor."

- Yaban keçisi sayısı yüzde 10 arttı

Ceyhan, etkili koruma kontrol çalışmaları sonucu, koruma sorumluluk alanlarındaki yaban hayatı koruma bölgeleri ve devlet avlaklarında Anadolu yaban keçilerinin sayısının arttığını dile getirerek şunları söyledi:

"Bu sene yaptığımız çalışmalarda Karanfil Yaban Hayatını Geliştirme Sahasında bin 722, Ekicik Devlet Avlağında 417, Belemedik Devlet Avlağında 670 yaban keçisi tespit edilmiştir. Bunları geçen seneki sayılara kıyasladığımızda yüzde 10 artış görülmüştür."

- Kavga eden keçiler

Bu arada, Pozantı sorumluluk sahasında sürdürülen çalışma sırasında, iki erkek keçi arasındaki kavga da görüntülere yansıdı. İki keçinin dik bir yamaçtaki kayaların üstünde birbirlerine tos vurmaları, kameralarca kaydedildi.

Şube müdürü Ceyhan, keçiler arasındaki kavgaya ilişkin şunları kaydetti:

"Erkek bireyler, dişi bireylere ulaşmak istediği için aralarında rekabet söz konusu. Bu kapsamda iki erkek keçinin saatlerce sürebilecek olan dişileri elde etmeye yönelik dövüşleri yaşanabiliyor. Ekiplerimiz, böyle bir kavgayı görünce hayvanların birbirlerine daha fazla zarar vermemesi, ayrıca kavgaya yoğunlaşan keçilerin bölgede olabilecek bir kaçak avcıya av olmamaları için müdahale ederek hayvanları ayırıyor."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AdanaEnvanter çalışmasıYaban Keçisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.