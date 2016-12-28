Yaban keçileri kayıt altına alınıyor

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Adana'da yapılan envanter çalışmasında, Anadolu yaban keçisi popülasyonunun geçen yıla göre arttığı belirlendi.

Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürü Erdal Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu yaban keçilerinin dişilerinin sürü olarak gezdiğini, bağımsız gezen erkeklerin ise bu dönemlerde çiftleşme amacıyla dişi sürülere yaklaştığını belirtti.

Hayvanların bu davranış şeklinin, kendilerinin her yıl yaptığı popülasyon belirleme, envanter sayma çalışması için avantaj sağladığını ifade eden Ceyhan, bu yıl da sorumluluk bölgelerinde aralık ayında sayım çalışması yaptıklarını aktardı.

Ceyhan, şöyle devam etti:

"Bu sayımları bu sezonda yapmamızın nedeni çiftleşme dönemi olduğu için erkek bireylerin dişi sürülerine yaklaşıyor olmaları. Normal zamanda çok zor görebileceğiniz erkek bireyler, kızışma döneminde dişi sürülere yaklaşıyor. Böylece dişi bireylerden öte erkek bireyleri de birlikte tespit etme imkanı buluyoruz. Bu sayımlarda yaşlar da boynuz yapılarından belirlendiği için gerek av turizmi, gerekse doğal zenginliklerimiz kayıt altına alınmış oluyor."

- Yaban keçisi sayısı yüzde 10 arttı

Ceyhan, etkili koruma kontrol çalışmaları sonucu, koruma sorumluluk alanlarındaki yaban hayatı koruma bölgeleri ve devlet avlaklarında Anadolu yaban keçilerinin sayısının arttığını dile getirerek şunları söyledi:

"Bu sene yaptığımız çalışmalarda Karanfil Yaban Hayatını Geliştirme Sahasında bin 722, Ekicik Devlet Avlağında 417, Belemedik Devlet Avlağında 670 yaban keçisi tespit edilmiştir. Bunları geçen seneki sayılara kıyasladığımızda yüzde 10 artış görülmüştür."

- Kavga eden keçiler

Bu arada, Pozantı sorumluluk sahasında sürdürülen çalışma sırasında, iki erkek keçi arasındaki kavga da görüntülere yansıdı. İki keçinin dik bir yamaçtaki kayaların üstünde birbirlerine tos vurmaları, kameralarca kaydedildi.

Şube müdürü Ceyhan, keçiler arasındaki kavgaya ilişkin şunları kaydetti:

"Erkek bireyler, dişi bireylere ulaşmak istediği için aralarında rekabet söz konusu. Bu kapsamda iki erkek keçinin saatlerce sürebilecek olan dişileri elde etmeye yönelik dövüşleri yaşanabiliyor. Ekiplerimiz, böyle bir kavgayı görünce hayvanların birbirlerine daha fazla zarar vermemesi, ayrıca kavgaya yoğunlaşan keçilerin bölgede olabilecek bir kaçak avcıya av olmamaları için müdahale ederek hayvanları ayırıyor."