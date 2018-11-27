"Yabancı dil eğitimi konusunda geliştirilmesi gereken alanlar var"

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Bahçeşehir Koleji Yabancı Diller Direktörü Matthew Benton, Türk eğitim sisteminde özellikle yabancı dil konusunda geliştirilmesi gereken alanlar olduğunu söyledi.



Öğrencilerine 21. yüzyıl becerileri kazandırma hedefiyle yenilikçi eğitim modelleri sunan Bahçeşehir Koleji, yabancı dil eğitimi çerçevesinde Çift Dilli Eğitim Programı uyguluyor.



Bahçeşehir Koleji Yabancı Diller Direktörü Matthew Benton, Türkiye'de yabancı dil eğitimi ve Bahçeşehir Koleji’nin Çift Dilli Eğitim Programı'na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 10 yıl önce geldiğini, burada bulunmaktan ve Türk eğitim sisteminin bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Tüm Türk eğitim sistemi hakkında bir profil oluşturma ve genelleme yapmanın zor olduğunu düşündüğünü dile getiren Benton, "Bazı zayıflıkları var. Türkiye’de farklı tipte okullar var. Özellikle yabancı dil konusunda geliştirilmesi gereken alanlar olduğunu düşünüyorum." dedi.

Benton, Türkiye'nin, yabancı dilin zor öğrenildiği ülkelerden biri olarak gösterildiğini ancak herhangi bir ülkenin yabancı dil öğrenemeyeceği düşüncesine katılmadığını, bunun daha çok yabancı dilde kaliteyi artırma ve öğrencilere İngilizceyi kullanma fırsatı verilmesiyle ilgili olduğunu, kendilerinin de bu yöntemle yabancı dil öğrenimi verdiğini anlattı.





- "Sınıf öğretmeniyle İngilizce öğretmeni aynı anda sınıfa giriyor"





Matthew Benton, Bahçeşehir Koleji'nde Çift Dilli Eğitim modelinin yaklaşık 6 yıl önce başladığını ve geçen yıl da farklı bir boyuta ulaştığını belirterek, bu kapsamda "Birlikte (Together)" adlı bir program başlattıklarını bildirdi.

Benton, "Together programında sınıf öğretmeniyle İngilizce öğretmeni aynı anda sınıfa giriyor. İlk başta sınıf öğretmeni konuyu anlatıyor, arkasından İngilizce öğretmeni de aynı konuyu İngilizce anlatıyor. Bu şekilde sadece İngilizceyi izole dil bilgisi kurallarıyla anlatmıyoruz. Aynı zamanda belli bir içerik de vererek öğrenci, İngilizceyi kullanarak sosyal bilgiler, fen bilgisi gibi konularda da bilgi sahibi oluyor." şeklinde konuştu.





- "Çift dilli eğitimin birçok faydası var"







Bahçeşehir Koleji Yabancı Diller Direktörü Benton, Çift Dilli Eğitim Programı’nın Türkiye’de yeni bir trend olduğunu, Türk ve uluslararası araştırmacıların bu programı desteklediğini kaydetti.



Çift dilli eğitimin birçok faydası bulunduğunu dile getiren Benton, şöyle devam etti:



"Ulusal ve uluslararası araştırmalar göstermiştir ki ne kadar erken yaşta çift dilli eğitime başlanırsa öğrencinin de akademik yönden İngilizce dil edinimi o kadar iyi oluyor. Çift dilli eğitim sayesinde 21. yüzyıl yeteneklerinden olan problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı olma gibi özellikleri öğrenciler daha kısa sürede elde edebiliyor ve çift dilli eğitimle geleneksel eğitim alan öğrenciler karşılaştırıldığında, 21. yüzyıl becerilerini çift dille eğitim alan öğrencilerin daha kolaylıkla ve özümseyerek elde ettiklerini görüyoruz."



Bahçeşehir Koleji'nde çift dilli eğitimin 4 yaşında başladığını aktaran Benton, bu eğitime mümkün olduğunca erken yaşta başlanması gerektiğini ve öğrencilerin bu eğitimi almaya başladıkça diğer branşlara olan yatkınlıklarının daha fazla olduğunu anlattı.





- "Farklı kaynaklar kullanıyoruz"







Matthew Benton, çift dilli eğitimde Bahçeşehir Koleji'nin hem öğretmen hem de materyal kalitesinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hem teknolojinin kullanımı hem de değerlendirme anlamında farklı kaynakları kullanıyoruz. Öğrencilerimizin dil yeteneklerini yurt dışındaki sınav merkezleri tarafından hazırlanan online sınavlarla değerlendirip velilerimizle paylaşıyoruz. Bu değerlendirmelerin uluslararası bağımsız sınav kuruluşları tarafından yapılması da değerlendirmelerin objektif yapıldığını gösteriyor. Çift dilli eğitim anlamında Bahçeşehir Koleji'nden daha iyi bir eğitim veren bir eğitim kurumu olduğunu düşünmüyorum. Türkiye’de aynı anda 2 öğretmenin sınıfa girdiği, öğrencilerin ellerinde tabletlerin olduğu, onlara yabancı öğretmenleriyle İngilizce konuşma fırsatı veren çok fazla okul olduğunu düşünmüyorum."