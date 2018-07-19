Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya Eto ekonomi Bursa
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

Yabancı dil öğrenmek isteyen "Dil Evi"ni tercih ediyor

- Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı: - "Hemşehrilerimizin kendilerini geliştirebilmeleri, kolayca iş bulabilmeleri ve hayatlarında başarıya ulaşabilmeleri için imkanlar sunuyoruz. Bu anlamda hizmete açtığımız 'Dil Evi', büyük ilgi görüyor. Bu da bizi memnun ediyor"

Yabancı dil öğrenmek isteyen

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi tarafından "Herkesin bir yabancı dili olsun" sloganıyla 2014'te hayata geçirilen "Bağcılar Belediyesi Dil Evi", yabancı dil öğrenmek isteyen herkese hizmet veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 yıl önce hizmete sunulan Dil Evi, yolu Bağcılar'dan geçen yaşlısından gencine herkesin uğrak mekanı oldu. Bazıları pratik yapıyor bazıları da gramer konusunda kafasına takılanları hocalara soruyor. Gün boyunca açık olan Dil Evi'nde eğitim alanlar arasında Arapça öğrenen Ruslar ve İngilizce öğrenen Suriyeliler de var.

Bağcılar Meydan'da bulunan Dil Evi bir kafe ortamında yabancı dilini öğrenme ve geliştirme fırsatı sunuyor. Kayıt yaptırma zorunluluğu olmayan "Dil Evi"nin kapısı çocuk, yaşlı, genç, öğrenci, emekli her yaş ve meslek grubundan insana açık. Hocalar eşliğinde Arapça ve İngilizce sohbet ortamında bulunan misafirler pratik yapma imkanı buluyor. "Dil Evi"nin müdavimleri arasında Suriyeliler ve Ruslar gibi yabancı uyruklular da var.

- "Boş zamanlarımda pratik yapmak için buraya geliyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, gençleri en az bir yabancı dil öğrenmeye davet ederek, "Hemşehrilerimize kendilerini geliştirebilmeleri, kolayca iş bulabilmeleri ve hayatlarında başarıya ulaşabilmeleri için imkanlar sunuyoruz. Bu anlamda hizmete açtığımız 'Dil Evi', büyük ilgi görüyor. Bu da bizi memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da tercümanlık yapan Rus uyruklu Maryam Çilik, Rusya-Türkçe tercümanlık yaptığını anlatarak, "Arap Dili ve Edebiyatı okudum. Arapçamı geliştirmek için buraya geliyorum. Hocamız bizimle çok ilgileniyor. Yabancı dil bilenler yazma ve okuma biliyor ama konuşamıyor. O yüzden çok mükemmel bir yer. Buranın çok faydasını gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

Konya Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Suriyeli Muhammed Emin, "Yazları dekorasyon işiyle uğraşan ağabeyimin yanında çalışıyor, paramı kazanıyorum. İngilizceyi unutmaya başlamıştım. İşten boş kalan zamanlarımda pratik yapmak için buraya geliyorum." bilgisini verdi.

Gaziosmanpaşa'da oturan Şebnem Aslan, pratik yapmak için "Dil Evi"ne geldiğini ve çok güzel bir yer olduğunu anlattı.

"Dil Evi"nin müdavimlerinden 67 yaşındaki emekli Mevlüt Kumru, geçmişte Libya'da inşaat işçisi olarak çalıştığını, orada öğrendiği Arapçayı geliştirmek için çabaladığını aktardı.

"Dil Evi" hafta içi 09.00-20.00 ile cumartesi 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman ÇağırıcıBağcılar BelediyesiDil Evi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5