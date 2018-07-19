İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi tarafından "Herkesin bir yabancı dili olsun" sloganıyla 2014'te hayata geçirilen "Bağcılar Belediyesi Dil Evi", yabancı dil öğrenmek isteyen herkese hizmet veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 yıl önce hizmete sunulan Dil Evi, yolu Bağcılar'dan geçen yaşlısından gencine herkesin uğrak mekanı oldu. Bazıları pratik yapıyor bazıları da gramer konusunda kafasına takılanları hocalara soruyor. Gün boyunca açık olan Dil Evi'nde eğitim alanlar arasında Arapça öğrenen Ruslar ve İngilizce öğrenen Suriyeliler de var.

Bağcılar Meydan'da bulunan Dil Evi bir kafe ortamında yabancı dilini öğrenme ve geliştirme fırsatı sunuyor. Kayıt yaptırma zorunluluğu olmayan "Dil Evi"nin kapısı çocuk, yaşlı, genç, öğrenci, emekli her yaş ve meslek grubundan insana açık. Hocalar eşliğinde Arapça ve İngilizce sohbet ortamında bulunan misafirler pratik yapma imkanı buluyor. "Dil Evi"nin müdavimleri arasında Suriyeliler ve Ruslar gibi yabancı uyruklular da var.



- "Boş zamanlarımda pratik yapmak için buraya geliyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, gençleri en az bir yabancı dil öğrenmeye davet ederek, "Hemşehrilerimize kendilerini geliştirebilmeleri, kolayca iş bulabilmeleri ve hayatlarında başarıya ulaşabilmeleri için imkanlar sunuyoruz. Bu anlamda hizmete açtığımız 'Dil Evi', büyük ilgi görüyor. Bu da bizi memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da tercümanlık yapan Rus uyruklu Maryam Çilik, Rusya-Türkçe tercümanlık yaptığını anlatarak, "Arap Dili ve Edebiyatı okudum. Arapçamı geliştirmek için buraya geliyorum. Hocamız bizimle çok ilgileniyor. Yabancı dil bilenler yazma ve okuma biliyor ama konuşamıyor. O yüzden çok mükemmel bir yer. Buranın çok faydasını gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

Konya Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Suriyeli Muhammed Emin, "Yazları dekorasyon işiyle uğraşan ağabeyimin yanında çalışıyor, paramı kazanıyorum. İngilizceyi unutmaya başlamıştım. İşten boş kalan zamanlarımda pratik yapmak için buraya geliyorum." bilgisini verdi.

Gaziosmanpaşa'da oturan Şebnem Aslan, pratik yapmak için "Dil Evi"ne geldiğini ve çok güzel bir yer olduğunu anlattı.

"Dil Evi"nin müdavimlerinden 67 yaşındaki emekli Mevlüt Kumru, geçmişte Libya'da inşaat işçisi olarak çalıştığını, orada öğrendiği Arapçayı geliştirmek için çabaladığını aktardı.

"Dil Evi" hafta içi 09.00-20.00 ile cumartesi 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.