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"Yabancı dilde hazırlık" 81 ilde 620 okulda başlıyor

- Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin en az bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmesini sağlamak için ortaokul 5. sınıflarda uygulanacak yabancı dil ağırlıklı eğitimin pilot uygulaması, 18 Eylül'de ders zilinin çalmasıyla 81 ilde 620 okulda başlayacak - Pilot uygulama 110 bin 400 öğrenci ile başlayacak - Uygulamaya imam hatip ortaokullarının da eklenmesi planlanıyor - Beşinci sınıflarda, haftada 15 saat İngilizce'nin yanı sıra Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ile seçmeli ders verilecek

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU/SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 5. sınıflarda uygulanacak yabancı di̇l ağırlıklı eği̇ti̇min pilot uygulaması,18 Eylül'de ders zilinin çalmasıyla 81 ilde 620 okulda başlayacak.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, öğrencilerin en az bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmesini sağlamak ve Türkiye'de yabancı dil meselesini çözmek amacıyla planlanan ortaokul 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitimde pilot uygulama bu yıl başlıyor.

Türkiye'de yabancı dil eğitiminin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla, yaşanan sorunlar ve çözümleriyle ilgili geniş kapsamlı çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında öğretmenler, yöneticiler, öğrenciler, veliler, akademisyenler, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası yayınevlerinin de görüşleri alınarak planlamalar yürütüldü.

Bu çalışmaların çıktıları da göz önünde bulundurularak, 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ilk aşama olarak bakanlığın belirlediği kriterler doğrultusunda 81 il milli eğitim müdürlüğünce belirlenen ortaokulların 5. sınıflarında, 18 Eylül'de ders zilinin çalmasıyla birlikte yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulaması başlatılacak.

81 ilin valiliğinden gelen talebe göre, 620 okul, 3 bin 759 şubede olmak üzere yaklaşık 110 bin 400 öğrenci ile yabancı dil hazırlık uygulaması başlayacak. Pilot uygulamaya, 620 okulun yanı sıra imam hatip ortaokullarının da eklenmesi hedefleniyor.

Bu yıl pilot uygulama yapılacak ortaokulların 5. sınıflarında haftada 15 ders saati yabancı dil dersi öğretimi yapılacak.

Uygulamanın yapılacağı okullar, "Yabancı Dil Ağırlıklı 5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı"nı kullanacak. Haftalık ders çizelgesine göre, 5. sınıflarda, Türkçe 6 ders saati, matematik 4 ders saati, fen bilimleri 3 ders saati, sosyal bilgiler 3 ders saati, din kültürü ve ahlak bilgisi 2 ders saati verilecek. 2 ders saati ise seçmeli ders olarak imkan ve şartları uygun olan okul yönetiminin kararına bağlı olarak verilecek.

Bakanlıkça temin edilecek materyaller, 2017-2018 eğitim öğretim yılı başlangıcında belirlenen okullara dağıtılacak.

Söz konusu materyaller öğretmenlere ulaştırıldıktan sonra kullanım sürecine ve materyal tanıtımına yönelik eğitimler de yapılacak.

- 2018 sonunda bir yıllık süreç raporlaştırılacak

Bu yıl başlanacak uygulama sonunda programın süreci ve materyallerle ilgili bilgi toplanacak, öğrencilerin, programın başlangıcında ve bitişindeki durumları raporlandırılacak. Bütün okullarda uygulanması istenen programın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bir yıllık sürecin çıktıları 2018 yılının Mayıs ayında raporlaştırılacak. Rapora göre, 2018-2019 yılında uygulamanın tüm okullarda yürütülmesi konusu kesin karara bağlanacak.

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MEBMilli Eğitim BakanlığıYabancı Dil Ağırlıklı Eğitim
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