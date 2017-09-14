Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Koza Holding riva Yılmaz İnşaat
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

'Yabancı dilde hazırlık' 81 ilde 620 okulda başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaokul 5. sınıflarda uygulanacak yabancı di̇l ağırlıklı eği̇ti̇min pilot uygulaması,18 Eylül'de ders zilinin çalmasıyla 81 ilde 620 okulda başlayacak.

'Yabancı dilde hazırlık' 81 ilde 620 okulda başlıyor

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 5. sınıflarda uygulanacak yabancı di̇l ağırlıklı eği̇ti̇min pilot uygulaması,18 Eylül'de ders zilinin çalmasıyla 81 ilde 620 okulda başlayacak.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, öğrencilerin en az bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmesini sağlamak ve Türkiye'de yabancı dil meselesini çözmek amacıyla planlanan ortaokul 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitimde pilot uygulama bu yıl başlıyor.

Türkiye'de yabancı dil eğitiminin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla, yaşanan sorunlar ve çözümleriyle ilgili geniş kapsamlı çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında öğretmenler, yöneticiler, öğrenciler, veliler, akademisyenler, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası yayınevlerinin de görüşleri alınarak planlamalar yürütüldü.

Bu çalışmaların çıktıları da göz önünde bulundurularak, 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ilk aşama olarak bakanlığın belirlediği kriterler doğrultusunda 81 il milli eğitim müdürlüğünce belirlenen ortaokulların 5. sınıflarında, 18 Eylül'de ders zilinin çalmasıyla birlikte yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulaması başlatılacak.

81 ilin valiliğinden gelen talebe göre, 620 okul, 3 bin 759 şubede olmak üzere yaklaşık 110 bin 400 öğrenci ile yabancı dil hazırlık uygulaması başlayacak. Pilot uygulamaya, 620 okulun yanı sıra imam hatip ortaokullarının da eklenmesi hedefleniyor.

Bu yıl pilot uygulama yapılacak ortaokulların 5. sınıflarında haftada 15 ders saati yabancı dil dersi öğretimi yapılacak.

Uygulamanın yapılacağı okullar, "Yabancı Dil Ağırlıklı 5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı"nı kullanacak. Haftalık ders çizelgesine göre, 5. sınıflarda, Türkçe 6 ders saati, matematik 4 ders saati, fen bilimleri 3 ders saati, sosyal bilgiler 3 ders saati, din kültürü ve ahlak bilgisi 2 ders saati verilecek. 2 ders saati ise seçmeli ders olarak imkan ve şartları uygun olan okul yönetiminin kararına bağlı olarak verilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5