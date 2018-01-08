Yabancı kelime kullanımına pazarda davul çalarak dikkati çektiler

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir grup lise öğrencisi, Türkçede yabancı kelime kullanımına dikkati çekmek için pazar yerinde davul çalarak, vatandaşları bilgilendirdi.

Yavuz Selim ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri davul çalarak Hürriyet Mahallesi'ndeki Bilecik Belediyesi Tuhafiye Pazarı'na öğretmenleriyle geldi.

Öğrenciler, ellerindeki "İki katlı evini dubleks, üç katlı komşu evini tripleks, köşkleri villa, eşiği antre, bahçe çiçeklerini flora diye koklayan var mı? Yol üstü lokantamızın fast food, yemek çeşitlerimizin menü, hesabını adisyon diye ödeyeniniz var mı? Dükkanın store, bakkalın market, torbanın poşet, mağazanın süper, hiper, gros market, ucuzluğun damping olduğuna kanaatiniz var mı?" gibi ifadelerin yazılı olduğu kağıtları okudu.

Vatandaşlara ve pazar esnafına kendi dillerinin önemini anlatan gençler, alışverişe gelenlerin desteğini aldı.

Programı destekleyen İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diline sahip çıkmanın geleceğine sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Gençlerin özelikle pazarı tercih etmelerinin sebebinin daha fazla kitleye ulaşmak olduğunu vurgulayan Durmuş, şöyle konuştu:

"Öz milli kültür değerlerimize sahip çıkmadığımız sürece kaybolmaya mahkum oluruz. Vatan toprağına 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir ile başlayan süreçte bu gençler en güzel şekilde sahip çıktıklarını ispatladı. Sadece bu şekilde değil aynı zamanda dilini, kültürünü de yaşatarak, şiirde, yazıda, sanatta da devam ettirmek gerekiyor. Vatana sahip çıkmanın diğer yolu diline sahip çıkmaktır."