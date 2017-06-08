Yabancı öğrenciler bu illerde

UŞAK (AA) - SONER KILINÇ - Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından 114 üniversitedeki 2 bin 963 yabancı öğrenciyle yapılan araştırmada, yabancı öğrencilerin en mutlu olduğu iller Antalya, İzmir, Eskişehir, Edirne, Muğla, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Mersin ve Ankara şeklinde sıralandı.

ÜniAr tarafından, lisans öğrenimi gören yabancı uyruklu öğrencilerin deneyimleri ve memnuniyetlerini anlamak, üniversitelerin daha öğrenci merkezli uluslararası üniversiteler olma yolunda ilerlemelerine katkı sağlamak amacıyla araştırma yapıldı.

Araştırma, 65 ildeki en az 75 yabancı uyruklu öğrencisi bulunan 114 üniversitede öğrenim gören 2 bin 963 yabancı uyruklu öğrenciyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirildi ve "Yabancı Uyruklu Öğrenci Memnuniyeti Araştırması" başlığıyla yayınlandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Cemil Yücel ve Prof. Dr. Engin Karadağ tarafından yapılan araştırmada, yabancı uyruklu öğrencilere, üniversitenin eğitim ve öğretim kalitesi, yerleşkelerdeki yaşamın doyuruculuğu, öğrencilere sağlanan akademik destek ve ilgi, üniversitelerin yönetim ve işleyişi, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği ile üniversitelerin yabancı uyruklu öğrencilere sunduğu kişisel gelişim ve kariyer destekleri gibi altı ana başlıkta sorular yöneltildi.

Üniversiteler ve şehirlerin yabancı öğrencilerin memnuniyet düzeylerine göre sıralandığı araştırmada, yabancıların en memnun olduğu şehirlerin başında Antalya, İzmir, Eskişehir, Edirne, Muğla, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Mersin, Ankara geldi.

Yabancı öğrencilerin en mutlu oldukları kentler sıralamasında Ankara ve Eskişehir dışındaki illerin kıyı kentleri olması dikkati çekti.

Araştırmada, tıp ve diş hekimliği fakültelerinde okuyan yabancı öğrencilerin memnuniyetinin diğerlerinden daha yüksek olduğu belirlendi. Mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilerin ise memnuniyetsizlik oranının yüksek çıktığı görüldü.

Öğrencilerin üniversitelerin yerleşke özellikleri ve öğrenme kaynak ve imkanlarından belli düzeyde memnun oldukları, eğitim öğretim süreçleri ve öğrenci ile ilgili yönetsel işleyiş açısından yoğun sıkıntı yaşadıkları tespit edildi.

- Devlet üniversitesinde ilk sırada İzmir Yüksek Teknoloji

Üniversitelerden genel memnuniyet sıralamasında Koç, Özyeğin, Sabancı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Boğaziçi, İstanbul Teknik, İstanbul Bilgi, İstanbul, İhsan Doğramacı Bilkent ve Akdeniz üniversiteleri ilk 10 sırada yer aldı.

Devlet üniversitelerinden genel memnuniyet sıralamasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ilk sırada yer alırken bu üniversiteyi Boğaziçi, İstanbul Teknik, İstanbul, Akdeniz, Orta Doğu Teknik, Ege, Anadolu, Süleyman Demirel, Dokuz Eylül izledi.

Araştırmada, Türkiye'deki en iyi yerleşkeler sıralamasında da Koç, Yeditepe, İstanbul Teknik, Akdeniz, Boğaziçi, Bilgi, Orta Doğu Teknik, Anadolu, Özyeğin, Sabancı üniversiteleri ilk 10'da yer aldı.