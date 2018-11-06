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Yabancı öğrenciler ebru öğrendi

- Erasmus programı kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu 35 öğrenci, Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde ebru sanatı eğitimi aldı

Yabancı öğrenciler ebru öğrendi
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İSTANBUL (AA) - Erasmus programı kapsamında Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu 35 öğrenci, Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde ebru öğrendi.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Erasmus kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı öğrencilerin belediye tarafından misafir edildiği aktarıldı.

Gençlik Merkezi’nde ağırlanan 35 öğrencinin, atölyeleri ve sınıfları gezip, gençlere verilen eğitim hizmetleriyle ilgili bilgi aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sanat eğitmeni Uğur Karabulut, davetli öğrencilere ebrunun anlamı, tarihçesi, modelleri ve yapılışıyla ilgili teorik bilgi verdi. Dersin devamında uygulama için gruplar halinde ebru teknelerinin başına geçen öğrencilere, ebru sanatı uygulamalı olarak anlatıldı. Misafir öğrenciler, fırçalar yardımıyla boyaların katmanlar halinde tekneye serpilmesini ve oluşturulan desenlerin kağıt üzerine aktarılmasını hayranlıkla izledi."

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Bağcılar Belediyesi Gençlik MerkeziEbru SanatıERASMUSYıldız Teknik Üniversitesi
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