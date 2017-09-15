Yabancı öğrenciler eğitim için Türkiye'ye akın ediyor

ANKARA (AA) - NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı4nın (YTB) "Türkiye Bursları" ile akademik eğitim almak için yeni öğretim yılında 163 ülkeden 106 bin 550 yabancı öğrenci başvuru yaptı.

AA muhabirinin YTB'den edindiği bilgiye göre, Türkiye'de burslu okumak için başvurusu yapan yabancı öğrenciler arasından, ilk etapta 2 bin 717 öğrenci burs almaya hak kazandı.Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde burslu yükseköğrenim görecek olan ve dünyanın dört bir köşesinden gelen öğrenciler, derslerin başlamasını bekliyor. YTB uzmanları tarafından havaalanında karşılanan öğrenciler, kalacakları yurtlara yerleştiriliyor.

- Türkiye, bölgesinin eğitim üssü haline geliyor

Türkiye'nin dünyada "eğitim üssü" kabul edilmesi amacıyla verilen Türkiye Bursları, yabancı öğrencilerin Türkiye'de kamu kaynaklı yükseköğretim bursuyla eğitim almalarına olanak sağlıyor.

Her yıl birçok ülkeden yaklaşık 5 bin uluslararası öğrenciye Türkiye'de akademik eğitim imkanı sunan ve kayda değer oranda başvuranların sayısı artan burslara, 2013'te 165 ülkeden 55 bin 181 kişi müracaat ederken, yeni akademik yıl itibarıyla bu sayı 163 ülkeden 106 bin 550'ye ulaştı.

Türkiye'de yaklaşık 16 bin yabancı öğrenci akademik eğitim alıyor. Burslar dışında, kendi imkanıyla Türkiye'de okuyan öğrencilerle bu sayı 100 bin'i aşıyor. Ayrıca YTB'nin bursları ile 2016'da bin 425 Suriyeliye de Türkiye'de yüksek öğrenim imkanı verildi.

- Dünyanın 100 noktasında mülakatla seçiliyorlar

Yalnızca yabancı ülke vatandaşlarının yararlanabildiği Türkiye Bursları'na her yıl belirli dönemde internet üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Sisteme gerekli belge ve bilgileri giren ve ilk değerlendirme aşamasını geçen öğrenciler, dünyada yaklaşık 100 noktada mülakatlara davet ediliyor. Akademisyenler ve YTB uzman personeli tarafından yapılan mülakatlarda başarılı olan adaylar, burs almaya hak kazanıyor. Türkiye'ye gelen adaylar ilk yıl aldıkları dil kursuyla Türkçe öğrendikten sonra yaptıkları tercihler doğrultusunda üniversitelere yerleştiriliyor.

Lisans, yüksek lisans, doktora ve bilimsel araştırma yapanlara verilen Türkiye Bursları'na, öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçları ile aylık cep harçlıkları da dahil. Burs alanların Türkiye'de kaldıkları süre boyunca sağlık sigortası primleri de ödeniyor.

Bunun yanında, öğrencilerin Türkiye'ye ilk geliş biletleri ile mezun olduktan sonra ülkelerine dönüş biletleri de YTB tarafından karşılanıyor.

- Türkiye Mezunları

Türkiye Bursları ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi görerek ülkelerine mezunlar arasındaki iletişim ise "mezun buluşmaları" programlarıyla geliştiriliyor.

Gönül elçileri olarak ülkeleriyle Türkiye arasında köprü kuran "Türkiye Mezunları"nın, 160 ülkede 100 bine yakın üyesi bulunuyor.