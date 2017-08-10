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Yabancı öğrenciler pazarda satış yaptı

- Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkçe Yaz Okulu programına katılmak üzere Karabük'e gelen 18 yabancı öğrenci, Safranbolu ilçesinde halk pazarını gezerek, pazar tezgahında satış yaptı

Yabancı öğrenciler pazarda satış yaptı

KARABÜK (AA) - Dünyanın 50'den fazla ülkesinde Türkçe öğreten, Türk kültürünü tanıtan Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkçe Yaz Okulu programına katılmak üzere Karabük'e gelen 18 yabancı öğrenci, Safranbolu ilçesinde kurulan halk pazarını gezerek, pazar tezgahına geçip satış yaptı.

Yunus Emre Enstitüsü Karabük Öğrenci Yetkilisi Abdurrahim Türker öncülüğünde pazarı gezen öğrencilere, bölgede yetiştirilen tarım ürünlerini tanıtıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Okutmanı İbrahim Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu Programı kapsamında 12 ülkeden 18 öğrencinin şehre geldiğini söyledi.

Türkiye'nin her yerinde, Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle üniversitelerdeki Türkçe eğitim merkezlerinin yaz okulu uygulaması yaptığını ifade eden Soytürk, "Burada hem Türkçe hem de bizim kültürümüzü öğreniyorlar. Sadece dil değil onlara kültürümüzü de öğretiyoruz. Öğrencilerimizle birlikte pazarda alışveriş yapıyoruz. Onlar da Türk kültüründe pazarın yerini, önemini öğreniyorlar. Daha önce birçok çevre ili gezdik, etkinliklerde bulunduk. Her gün bir etkinlik, bir çalışma var. Pazartesi günü onları Ankara'ya yolcu edeceğiz. Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onlarla bir toplantısı olacak. Ardından İstanbul'a geçecekler." diye konuştu.

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu Programına İran'dan katılan Aida Vahid Muhammedi, Türkçe öğrenmek için Türkiye'ye geldiklerini belirtti.

Çok güzel vakit geçirdiklerini anlatan Muhammedi, şöyle konuştu:

"Derslerden sonra farklı etkinlikler yapıyoruz. Ebru, okçuluk yanında sarma, mantı gibi yemekler yaptık. Şehir çok yeşil, farklı evler var. Aslında ben Safranbolu'yu İran şehirlerine çok benzettim. Kendimi garip hissetmedim. Çok hoşuma gitti, bir kez daha buraya gelirim."

Sudanlı Awab Adil Hassan Abdalla da Karabük'ü çok beğendiğini ifade etti.

Birçok yer gezdiğini vurgulayan Abdalla, ok atışı yaptıklarını, at bindiklerini ve tekrar gelmek istediğini kaydederek, lokumu ve Türk kahvesini çok sevdiğini anlattı.

Romanyalı Monica Miheale Gheorghe ise Yunus Emre Enstitü Türkçe Yaz Okulu kapsamında Karabük'e geldiklerini belirterek, çok eğlendiklerini ve çok sayıda arkadaş edindiğini aktardı.

Gheorghe, "Cam terasa gittik, çok güzel bir yerdi. Safranbolu'da en çok Tarihi Çarşı'yı beğendim. Daha sonra ailemle de buraya gelmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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