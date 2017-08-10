Yabancı öğrencilerden Anıtkabir ziyareti

ANKARA (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yurt dışında eğitim gördükleri üniversitede Türkçe dersi alan ve "Türkoloji İşbirliği Protokolü" çerçevesinde daha önce Bursa, Bartın ve Nevşehir gibi şehirleri ziyaret eden yaklaşık 150 öğrenciye Anıtkabir gezdirildi.

Grubun büyüklüğü nedeniyle üçe ayrılan ekibe, Anıtkabir'de görev yapan yetkililer anıtın önemini ve tarihçesini anlattı.

Aralarında Çin, Estonya, Gürcistan, Hindistan, Hırvatistan, Irak, Moğolistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovakya ve İtalya gibi ülkelerden gelen öğrencilerin bulunduğu grup sıcak havaya rağmen anlatılanları ilgiyle dinledi.

Mısırlı İbrahim Mannaa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ikinci kez geldiğini fakat Ankara'yı ilk defa gördüğünü belirterek, geziden çok memnun kaldığını söyledi.

Özellikle YEE'deki öğretmenlerin kendileriyle çok güzel ilgilendiğini dile getiren Mannaa, Türkleri "ağabey" gibi gördüklerinin altını çizdi.

İlk defa geldiği Türkiye'den büyülendiğini anlatan Cezayirli Zeynep Azri, ülkedeki misafirperverliğin harika olduğunu ifade etti.

Azri, 15 gündür Türkiye'de bulunmasına rağmen ülkeye hayran kaldığını ve Türklerin Cezayirliler gibi sıcakkanlı ve dost canlısı olduğunu kaydetti.

Öğrenciler, daha önce Bursa, Bartın ve Nevşehir gibi şehirleri ziyaret etmişti.

YEE tarafından yürütülen Türkoloji Projesi kapsamında her yıl 3 bine yakın öğrenci, 40 ülke ve 71 üniversite ile imzalanan Türkoloji İşbirliği Protokolü çerçevesinde Türkoloji, Türk dili ve edebiyatı dersleri görüyor. Projede, başarılı 150 kadar öğrenci Türkiye'ye davet edilerek, Türk dili becerilerini geliştirmek üzere ülkenin önde gelen akademisyenlerinden ders alıp farklı şehirleri ziyaret etme imkanı buluyor.