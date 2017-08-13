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Yabancı öğrencilerin sergilediği zeybek coşturdu

- Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği Türkçe Yaz Okulu programına katılmak üzere Çanakkale'ye gelen 18 yabancı öğrenci, düzenlenen veda gecesinde "Harmandalı" türküsü eşliğinde zeybek oynadı

Yabancı öğrencilerin sergilediği zeybek coşturdu

ÇANAKKALE (AA) - Yunus Emre Enstitüsü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) iş birliği ile düzenlenen Türkçe Yaz Okulu programına katılmak üzere Çanakkale'ye gelen 18 yabancı öğrenci, düzenlenen veda gecesinde sevilen halk oyunları arasında yer alan zeybek gösterisi sundu.

Yunus Emre Enstitüsünün bu yıl sekizincisini gerçekleştireceği Türkçe Yaz Okulu programı, 22 farklı şehir ve 23 üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Program kapsamında öğrenciler Erzurum, Rize, Balıkesir, Çanakkale, Sivas, İstanbul, Afyonkarahisar, Isparta, Sakarya, Karabük, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Bolu, Ankara, Giresun, Samsun, Karaman, Konya, Aydın, İzmir ve Nevşehir'de Türkçe eğitimi aldı, kültürel gezilere katıldı.

Program kapsamında Çanakkale'ye gelen 13 farklı ülkeden 18 öğrenci Gökçeada'da düzenlenen "Köyde Yaşam" temalı gezide seramik üretim atölyesi ve ahşap el sanatları atölyesini ziyaret etti.

Veda gecesinde bir otelde düzenlenen yemekte bir araya gelen öğrenciler, burada yöresel kıyafetler ile "Harmandalı" türküsü eşliğinde zeybek oynadı. Öğrencilerin performansı katılımcılardan büyük alkış topladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Prof. Dr. Bünyamin Bacak, burada yaptığı konuşmada, programa 13 ülkeden 18 öğrencinin katıldığını söyledi.

Burada ilk amaçlarının Türkçeyi öğretmek olduğunu ifade eden Bacak, "Türkçeyi öğretirken de Türkçeyi yaşayarak öğrenmelerini amaçlıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerin Türkiye'yi ve Türkçeyi daha iyi anlayabilmeleri amacıyla tarihi geziler düzenledik. Çanakkale'yi de onlara tanıttık. Ebru sanatını öğrettik kendilerine, halk oyunlarımızı hem tanıttık hem öğrettik. Türk yemeklerinin tadına baktılar, nasıl yapıldığını öğrendiler. Katılımcılar programdan çok memnun kaldılar. Bizlere burada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Programın çok yararlı geçtiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Yemeğe, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, GESTAŞ A.Ş Genel Müdürü Volkan Uslu ile Yunus Emre Enstitüsü Çanakkale Öğrenci Yetkilisi Şükran Yılmaz ve TÖMER Koordinatörü Cumali Yaşar katıldı.

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